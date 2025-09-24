Congo-Brazzaville: Conjoncture - Le franc congolais se raffermit de plus en plus face au dollar américain

Depuis le début de la semaine, l'on assiste à un raffermissement du franc congolais (FC) par rapport au dollar américain. La monnaie nationale s'est appréciée de 2,38 % sur le marché indicatif allant jusqu'à se négocier au taux de 26.500 FC sur le marché parallèle alors qu'il y a peu, la barre était à 28.700 FC pour un dollar.

La relative stabilité du FC, malgré des pressions persistantes sur le marché informel, suscite des interrogations dans le chef des consommateurs. Ces nouvelles fluctuations sur le marché de change résultent-elles d'une politique d'ajustement du niveau des réserves obligatoires et d'une bonne gestion des échéances fiscales ? Marquent-elles le début d'une stabilisation durable ou n'est-elle qu'un répit temporaire dans un contexte d'inflation persistante ?

À en croire le ministre de l'Economie, Daniel Mukoko Samba, cette appréciation du FC est le résultat d'une stratégie en deux volets. Primo, la Banque centrale du Congo a ajusté les réserves obligatoires, ce qui a directement impacté la liquidité et la circulation de la monnaie. Secundo, le gouvernement a mis en oeuvre un resserrement budgétaire rigoureux, en gérant plus efficacement les recettes fiscales. Cependant, au niveau de la population, l'on s'interroge sur l'impact de cette appréciation de la monnaie sur le social des Congolais.

La baisse des prix des produits et services va-t-elle suivre ? Au niveau de la Banque centrale, la vigilance sur le marché des changes reste de mise pour contenir les fluctuations du taux de change et éviter une volatilité excessive. Dossier à suivre.