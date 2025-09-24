Congo-Brazzaville: Sénat - Le directeur général de MTN-Congo reçu par Pierre Ngolo

Le directeur général de la société mobile MTN-Congo, Mohammed Rufaï, a présenté le 23 septembre à Brazzaville, au président du Sénat, Pierre Ngolo, les différentes activités que cette société de téléphonie mène en République du Congo.

Mohammed Rufaï a fait part au président du Sénat du travail de MTN au Congo, notamment ses actions visant à faciliter l'inclusion financière et la digitalisation. La délégation de MTN a également présenté ses projets dans le pays y compris ceux qui sont en lien avec sa responsabilité sociétale. Les deux parties ont aussi discuté de leur collaboration pour le bien-être de la population congolaise.

« Comme vous le savez, nous avons récemment lancé la 5G au Congo. Et MTN Congo est le premier à lancer cette technologie en Afrique centrale. Nous avons briefé le président en ce qui concerne la manière dont cette technologie vient pour booster la connectivité au Congo. Nous sommes également en train d'étendre la connectivité 4G et 3G à l'intérieur du pays, notamment dans les zones rurales. Donc, nous avons donné au président un aperçu sur le déploiement que nous sommes en train de faire et l'impact que cela aura », a expliqué Mohammed Rufaï.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également informé Pierre Ngolo de la mise en oeuvre du projet « Futa moke moke », permettant aux clients d'avoir des téléphones smartphones et de payer petit à petit par rapport à des modalités qui sont selon leur convenance. « Il y a également plusieurs projets de responsabilité sociétale que nous sommes en train de mener. Le premier, c'est MTN skills academy, qui permet de former les jeunes Congolais sur une plateforme aux compétences numériques et financières. En tant que partenaire du gouvernement, nous menons également d'autres actions, par exemple dans les hôpitaux », a-t-il poursuivi.

MTN Congo met aussi en oeuvre le programme « 21 days of yellow care », donc vingt et un jours pendant lesquels elle travaille en faveur des communautés congolaises. En effet, ce programme met l'accent sur l'éducation, l'agriculture et la technologie.