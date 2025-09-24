Congo-Brazzaville: Vie associative - Le GJP mettra en place un club de lecture pour les journalistes

Le Groupe des journalistes pour la paix (GJP), une organisation de renommée nationale et internationale présidée au Congo par la journaliste Nathalie-Christine Foundou, en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis à Brazzaville, a annoncé, le 23 septembre, la création d'un club de lecture pour les journalistes couplée à une table ronde sur la pratique du journalisme autour du livre d'Henry H. Schulte et Marcel P. Dufresne.

L'heureuse initiative sera matérialisée le 1er octobre et contribuera largement à faire de la lecture un plaisir partagé. Elle favorisera les prescriptions entre pairs et fera vivre le livre entre passionnés.

Un analyste et écrivain qui a requis l'anonymat a commenté la décision du GJP en ces termes : « La lecture permet d'apprendre de nouvelles choses et de se former, de développer son vocabulaire et son expression orale. La lecture peut grandement contribuer au développement personnel, dans le sens où vos lectures auront un impact sur votre esprit ».

Les débats seront animés autour des différents chapitres du livre d'Henry H. Schulte et Marcel P. Dufresne, intitulé « Pratique du journalisme » par les membres du GJP, les jeunes étudiants finalistes du parcours des sciences et techniques de la communication à la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, les cadres écrivains, analystes et amoureux de la lecture.

Signalons, par ailleurs, que le journalisme est l'activité qui consiste à recueillir, vérifier et éventuellement commenter des faits pour les porter à l'attention du public dans les médias, dans le respect d'un cadre déontologique défini. Ce métier qui s'inscrit dans un cadre politique, économique et social répond à des règles déontologiques. Il s'appuie sur des bases techniques et des genres rédactionnels, mais sa pratique exige une réflexion et une remise en question permanentes.