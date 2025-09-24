Maroc: Coup d'envoi du 18e Festival international du film de femmes de Salé

Le coup d'envoi de la 18e édition du Festival international du film de femmes (FIFFS) a été donné, lundi soir au cinéma Hollywood à Salé, en présence de nombreuses personnalités du monde des arts, de la culture et des médias.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce festival, organisé du 22 au 27 septembre par l'Association Bouregreg, constitue l'occasion de soutenir les efforts visant à améliorer la condition des femmes, à changer les stéréotypes et à s'ouvrir aux expériences cinématographiques d'autres sociétés, ainsi qu'à échanger des expériences et des idées entre les cinéastes.

Dans une allocution de circonstance, le président de l'Association Bouregreg, Noureddine Chmaou, a affirmé que le lancement et la pérennité de ce festival n'auraient pas été possibles sans une équation fondée sur l'ancrage de la culture cinématographique comme l'un des principaux éléments de la culture humaine, mettant l'accent sur la spécificité de cette manifestation "unique dans le paysage des grands festivals internationaux".

M. Chmaou a souligné l'importance de respecter le calendrier des éditions du festival malgré les multiples contraintes, notant la nécessité urgente d'apporter des touches innovantes au programme de chaque édition.

De son côté, l'actrice Bouchra Ahrich a relevé que cette 18e édition, qui fait suite à un parcours riche en créativité cinématographique au féminin, a acquis un rayonnement arabe et international grâce à la qualité des films participants et des invités du festival venus du Maroc et de l'étranger, ainsi qu'à des jurys composés de réalisatrices, d'actrices et de critiques de cinéma de haut niveau.

Afin de rendre le cinéma accessible au grand public et d'en renforcer la présence, Mme Ahrich a indiqué que cette manifestation s'inscrit également dans le cadre du renouveau urbain et culturel que connaît la ville de Salé, grâce à l'agrandissement des espaces de projection et à l'installation d'un écran géant au coeur de la vieille ville.

Pour sa part, Awatif Drihem, membre du bureau exécutif de l'Association Bouregreg, a avancé que cet événement cinématographique constitue une plateforme d'échange d'expériences et de savoir-faire au niveau international, d'étude et de discussion des questions féminines dans les productions cinématographiques, ainsi que de mise à l'honneur de femmes influentes aux niveaux national et international.

La cérémonie d'ouverture de cette édition a été marquée par un hommage à la grande actrice marocaine Souad Nejjar pour sa carrière exceptionnelle au cinéma et à la télévision et à l'actrice Farah El Fassi pour son parcours cinématographique remarquable et riche.

De même, l'actrice égyptienne Hanan Motawie a été également honorée pour ses créations remarquables dans le domaine du cinéma, de la télévision et du théâtre, tandis que la journaliste marocaine Sabah Bendaoud a été distinguée pour son rôle au service de la culture cinématographique pendant trente ans à la radio.

Par ailleurs, les membres du jury jeune public, présidé par la réalisatrice Fatima Aklaz, le jury de la compétition du film documentaire, présidé par la productrice marocaine Annie Ohayon-Dekel ainsi que le jury de la compétition officielle des longs métrages fiction, présidé par la réalisatrice brésilienne Sandra Kogut, ont également été présentés au public du festival.