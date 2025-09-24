Maroc: 'Calle Malaga' de Maryam Touzani représente le pays aux Oscars 2026

24 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le long métrage "Calle Malaga" de la réalisatrice Maryam Touzani a été sélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars 2026, dans la section "Meilleur film international", annonce lundi le Centre cinématographique marocain (CCM).

"Calle Malaga" a été sélectionné à l'unanimité par une Commission présidée par Tariq Khalami (représentant du CCM) et composée de la productrice et réalisatrice Zakia Tahiri, de la réalisatrice Selma Bargach, de la productrice Mariem Lee Abounoum, de l'exploitant et distributeur Mohamed Alaoui et du producteur et réalisateur Adil Fadili, ainsi que d'Ahmed Housni, directeur de festival international, indique le CCM dans un communiqué.

La décision de la Commission s'est fondée sur le thème du film, ses qualités techniques et artistiques ainsi que sur les opportunités de distribution dont le long métrage bénéficie, précise la même source.

"Calle Malaga" était en lice avec deux autres films soumis à la Commission, en l'occurrence "Autisto" de Jérôme Cohen-Olivar et "Bribes" de Janane Fatine Mohammadi et Abdelilah Zirat.

Tourné au Maroc, "Calle Malaga" raconte l'histoire de Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, qui vit seule à Tanger. Son quotidien bascule avec l'arrivée de sa fille, venue de Madrid pour vendre l'appartement où elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans sa maison, elle lutte pour conserver son foyer et préserver les souvenirs d'une vie entière.

