Maroc: CMT - Le résultat net en repli de 20% au S1-2025

Le résultat net consolidé de la Compagnie minière de Touissit (CMT) s'est établi à 75 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre (S1) de 2025, en repli de 20% par rapport aux 93 MDH enregistrés à la même période de l'année précédente.

Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 342 MDH, soit une progression de 22%, indique la CMT dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

De même, le résultat d'exploitation consolidé est ressorti à 199 MDH, en hausse de 38%, avec une marge d'exploitation renforcée à 58%, contre 51% au S1-2024, fait savoir la même source.

En termes de déploiement de projets, la mise en production du nouveau puits d'Ighrem Aousser et l'avancement du projet cuprifère de Tabaroucht marquent des étapes clés dans le déploiement du programme de développement de CMT.

Ces deux projets contribuent à l'élargissement de la base productive de la Compagnie et au renforcement de ses capacités industrielles, conformément à sa stratégie de valorisation de son patrimoine minier, souligne le communiqué.