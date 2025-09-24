Congo-Kinshasa: L'espoir au coeur du bassin du Congo - Réflexions sur ma visite à Yangambi

éditorial

Du 1er au 5 septembre 2025, l'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, Alyson King, OBE, s'est rendue à la Tshopo, précisément à Yangambi pour découvrir de près les projets financés par le Royaume-Uni et échanger avec les acteurs locaux sur les initiatives de conservation de l'environnement dans le bassin du Congo.

23 septembre 2025 - Escalader une tour en métal de 55 mètres - l'équivalent de onze étages- pour se retrouver au-dessus de la canopée de la forêt, n'est pas le quotidien d'un ambassadeur ou une ambassadrice. Nous sommes généralement plus habitués à « l'écosystème » des bureaux, des réunions et des évènements.

Pourtant, cette expérience nous offre une nouvelle perspective- à la fois physique et mentale, sur le Congo. Ça nous rappelle que la RDC ne se résume pas à Kinshasa. Ce n'est pas seulement les grandes villes, les infrastructures, les mines ou même le conflit. C'est un pays vaste, avec des forêts immenses qui constituent plus de 65% de la surface du pays, avec une riche diversité autant humaine que naturelle.

La Reserve de Biosphère de Yangambi, située au nord-est du pays dans la province de la Tshopo, a été pendant longtemps une importante base pour la recherche scientifique et pour les initiatives de développement local et durable en RDC. La « tour à flux », qui a testé notre état physique pendant notre visite en début septembre, est pour l'instant la seule tour de ce type dans tout le Bassin du Congo. Elle mesure les échanges de gaz au-dessus de la forêt, nous aidant à comprendre la contribution du Bassin du Congo à la stabilisation du climat mondial.

C'est grâce aux scientifiques et collègues comme Deborah et Nestor, que nous avons rencontrés lors de notre visite, et aux recherches importantes menées à Yangambi et dans d'autres sites similaires, que le monde commence à comprendre l'importance et la richesse du Bassin du Congo. Comme l'a évoqué Baba Dioum, le premier ingénieur forestier du Sénégal, « On ne protège que ce que l'on aime, on aime que ce que l'on connait et on ne connait que ce que l'on apprend ».

On estime que plus de 80 millions de personnes dépendent des forêts du Bassin du Congo pour leur survie, et les études montrent que plus de 300 millions d'Africains sont affectés par les pluies générées par ces forêts. Pour le monde, le Bassin du Congo est le « poumon » le plus important, grâce à son absorption de carbone, qui aide à stabiliser le climat global. La RDC seule représente 62% du Bassin du Congo.

Ici à Yangambi, nous avons également pu visiter différentes solutions et initiatives qui sont menées avec les communautés locales pour soutenir le développement économique et la protection de la forêt. Les demandes en agriculture et pour le bois-énergie en RDC contribuent à une augmentation de déforestation, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions ! Les projets d'agriculture durable, comme les "champs d'écoles paysannes", ou l'on enseigne le compostage, l'apiculture, l'agroforesterie et d'autres pratiques durables, soutiennent l'environnement et une approche à plus long-terme, mais aussi très souvent un meilleur rendement et donc un meilleur revenu pour les familles.

Cela fait plusieurs années que le Royaume-Uni travaille avec la RDC pour soutenir des solutions durables qui intègrent le développement économique avec une perspective durable à long terme, c'est-à-dire, qui considèrent et répondent aux impacts sur l'environnement et le climat- comme ici à Yangambi. Nous travaillons aussi avec le secteur privé, pour soutenir des entreprises qui développent des alternatives pour protéger les forêts, ainsi que sur les questions importantes de gouvernance forestière.

Dans deux mois, en Novembre, les représentants des pays du monde se retrouveront encore une fois à la 30ème « Conférence des Parties », la « COP30 », pour échanger sur l'atteinte de nos objectifs internationaux pour le climat. Ça sera la première fois que cette conférence aura lieu dans un pays de forêt tropicale- le Brésil. Les pays forestiers ont un rôle important à jouer, en tant que « pays solutions » - tout comme les pays industrialisés.

Mais ce n'est qu'avec un effort conjoint que nous pourrons nous rapprocher de notre objectif commun de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius, et de limiter les impacts négatifs qui sont déjà une réalité dans beaucoup de pays du monde, dont en RDC, avec des inondations plus régulières et es effets dévastateurs. Chaque personne peut jouer un rôle- que ce soit simplement en refusant de jeter une bouteille en plastique au bord de la rue par crainte boucher les caniveaux.

Descendre la tour à Yangambi est encore plus difficile que monter. Même si cette nouvelle perspective nous rappelle l'immensité et la beauté des forêts de la RDC, c'est en retournant au sol qu'on se rend compte que ce n'est pas juste qu'une question de forêts et de conservation, mais une question très réelle pour les personnes, les familles et les communautés locales pour qui la forêt est source de vie. La conservation n'est donc pas juste un objectif pour protéger la nature - c'est aussi une lutte pour soutenir un développement local inclusif qui bénéficie aux populations. Les projets en place à Yangambi ne sont que le début.