En marge de la 80ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République s'est entretenu, pendant près d'une heure, avec le Conseiller principal pour l'Afrique du Président américain Donald Trump, Massad Boulos. Au menu : le suivi de l'Accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier.

A cette occasion, le Conseiller de Trump a réaffirmé la volonté de deux parties de finaliser cet accord dans un proche avenir, ce qui devrait attirer un maximum d'investisseurs américains en RDC. La paix en RDC a également été évoquée avec le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les deux personnalités ont le point des initiatives visant à mettre définitivement un terme à cette crise.

Tandis que hier, mardi 23 septembre, avant son intervention à la tribune de l'ONU, le Président de la République a réagi sur l'affaire Vital Kamerhe, en rappelant que les institutions du pays disposent de leur propre mécanisme de fonctionnement avant d'indiquer que son rôle est d'en garantir la stabilité plutôt que d'intervenir dans leur autonomie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et de préciser : « J'ai appris comme vous la démission de Vital Kamerhe. La rentrée parlementaire devait se faire dans le calme et la sérénité mais les institutions ont leur propre fonctionnement. Je suis certes le garant de leur bon fonctionnement mais ce qui m'importe est la stabilité ».

Le Président de la République a tenu à réaffirmer les liens de confiance et d'amitié qui le lient à l'ancien Président de l'Assemblée nationale en ces termes : « Je continue de considérer Vital Kamerhe comme un allié, comme un frère, à moins qu'il en décide autrement. Je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé à l'Assemblée. »

Cette prise de parole vise à apaiser les tensions politiques alors que le départ de Kamerhe suscite de nombreuses spéculations sur les équilibres internes de la majorité au pouvoir. En insistant sur la stabilité et la séparation des pouvoirs, Félix Tshisekedi montre sa volonté de préserver le climat politique tout en laissant l'Assemblée nationale exercer sa pleine souveraineté.