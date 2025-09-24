Un accord a été finalement trouvé après plusieurs mois de négociation entre le banc syndical et la Direction Générale de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE), un établissement public du Ministère de l'Environnement et Développement Durable. C'était le vendredi 19 septembre 2025 au siège de l'ACE, dans la ville province de Kinshasa. Cet accord vient compléter la convention collective reprenant le maximum possible des avantages des agents de cette Agence face à certaines obligations de l'employeur.

Une grande première depuis la création de l'ACE, a tenu à faire remarquer le Directeur général par intérim, Jean-Claude Emene Elanga.

«Pendant plusieurs mois nous étions en négociation et finalement nous nous sommes mis d'accord pour signer cette convention collective, document important qui reprend les avantages, ce que nous devons mettre à la disposition des agents comme droit, mais aussi ce document permet à ce que chacun de nous sache quelles sont ses obligations. Que ça soient les obligations au niveau de l'employeur que celles au niveau des employés. Il est vrai qu'il y a beaucoup de ces avantages que nous avons déjà commencé à mettre en oeuvre mais que nous allons encore faire d'avantage, et ceci tenant compte des moyens que disposeraient l'entreprise », a-t-il indiqué.

La délégation syndicale pense que la signature de ce document augure des lendemains meilleurs pour tout le personnel de l'Agence Congolaise de l'Environnement.

« Pour nous, c'est une joie immense parce que c'est un document qui garantit les avantages sociaux des agents de l'Agence Congolaise de l'Environnement. Il nous a montré les points qui ont déjà trouvé de solution, notamment la régularité de paie des salaires selon la décision au niveau de l'Inspection du travail et aussi il y a nos camarades qui ont été licenciés et aujourd'hui ils ont été réintégrés au sein de l'Agence. Egalement les membres du Cabinet qui s'occupaient de tout ce qui concerne les fonctionnements des directions. Aujourd'hui toutes les directions fonctionnent et la reprise des activités comme il se doit », a indiqué Gaston Asumi Tshomba, président de la délégation syndicale de l'ACE.

Sa mise en oeuvre interviendra le plus vite que prévu, a confirmé le DG ai.

« Sa mise en oeuvre est prévue le plus vite que possible, comme il est nettement dit au moment de sa signature ».

Ainsi, par cette signature historique de cette convention collective, un climat propice de travail s'installe à l'Agence Congolaise de l'Environnement et des jours meilleurs sont attendus au sein de cet établissement public du Ministère de l'Environnement et Développement Durable.

Il sied de rappeler que cet accord prévoit la réintégration des agents licenciés, la régularité de la paie des salaires ainsi que la fin d'un fonctionnement parallèle entre le cabinet et certaines directions.