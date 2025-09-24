A deux mois de la tenue de la 13ème Conférence des Gouverneurs prévue en décembre prochain à Kikwit, dans la province du Kwilu, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy, Directeur Général de l'Office des Routes, a dépêché ses équipes sur terrain afin d'amorcer les travaux de réhabilitation des aéroports nationaux de Bandundu et Kikwit. Placée au coeur de la politique de développement du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette initiative traduit la volonté du Gouvernement, en appui de soutien technique de l'Office des Routes, de moderniser les infrastructures de transport et de renforcer la mobilité dans les provinces.

Une convention entre l'Office des Routes et la RVA

La relance de ces chantiers découle d'une convention signée entre l'Office des Routes et la Régie des Voies Aériennes (RVA), pour redonner vie à ces deux infrastructures aéroportuaires stratégiques. À travers cette collaboration, l'Office des Routes apporte son expertise technique afin de garantir la qualité et la durabilité des travaux à exécuter.

Selon les précisions formulées par Monsieur Michel Miseka Mubake, Directeur Provincial de l'Office des Routes au Kwilu, cette convention couvre la réhabilitation de l'aéroport de Kikwit et prévoit, pour l'aéroport national de Bandundu, une réhabilitation totale. Celle-ci consistera notamment en la reconstruction complète de la structure de la piste : « La couche existante sera enlevée, et une évaluation des couches sous-jacentes sera réalisée afin d'en ajouter une nouvelle si nécessaire. En plus de cette reconstruction, il est prévu la construction des caniveaux et la mise en place de dispositifs de protection pour interdire tout passage d'individus sur la piste », a-t-il expliqué.

Des travaux à haute portée économique et sociale

Les travaux de modernisation, qui seront officiellement lancés dans les prochains jours en présence des autorités locales, devraient durer environ un mois. Ils interviennent dans une région longtemps confrontée à des problèmes d'accessibilité aérienne, freinant la mobilité des personnes et le dynamisme des activités économiques.

Les populations locales et les opérateurs économiques du Kwilu nourrissent de grands espoirs quant aux retombées de cette initiative. L'amélioration de la desserte aérienne est en effet appelée à faciliter les échanges commerciaux, à renforcer les investissements et à stimuler le développement socio-économique de cette partie du pays.

Un signal fort dans la perspective de la Conférence des Gouverneurs

L'engagement de l'Office des Routes dans la réhabilitation de ces infrastructures arrive à un moment stratégique. A l'approche de la 13ème Conférence des Gouverneurs à Kikwit, ce chantier apparaît comme une réponse concrète aux besoins d'infrastructures modernes, condition indispensable pour assurer l'accueil des délégations provinciales et renforcer l'image de la province du Kwilu.

A travers cette action, l'Office des Routes se positionne comme bras droit du Gouvernement dans sa détermination à poursuivre la politique d'investissement dans les infrastructures, pilier central du mandat du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

La modernisation des aéroports de Kikwit et Bandundu symbolise ainsi une étape décisive dans le désenclavement des provinces et la mise en oeuvre d'une connectivité nationale plus inclusive.