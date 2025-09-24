Ile Maurice: Un nageur percuté par un bateau

24 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Un accident en mer est survenu dans la matinée du lundi 22 septembre, au large de Belle-Mare, lorsqu'un bateau de plaisance utilisé pour des activités de plongée a percuté un nageur qui se trouvait à une cinquantaine de mètres du rivage, à proximité des bungalows de Roses-des-Sables. L'embarcation, de couleur blanche, transportait cinq personnes à bord lorsqu'elle est entrée en collision avec le nageur. Ce dernier, âgé d'une quarantaine d'années et exerçant dans l'enseignement, a été blessé au niveau du pied droit et de la main gauche.

Rapidement prise en charge, la victime a été conduite à la plage publique de Belle-Mare, avant d'être transférée à l'hôpital par le SAMU. Après les premiers soins, elle a été admise en salle et son état de santé est jugé stable.

La National Coast Guard est intervenue sur les lieux et a interpellé le skipper du bateau. Ce dernier a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Les autorités précisent que l'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Cet incident soulève à nouveau la question de la sécurité dans les zones lagunaires, où cohabitent nageurs, plongeurs et embarcations de plaisance.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.