Ile Maurice: Un nageur percuté par un bateau

Un accident en mer est survenu dans la matinée du lundi 22 septembre, au large de Belle-Mare, lorsqu'un bateau de plaisance utilisé pour des activités de plongée a percuté un nageur qui se trouvait à une cinquantaine de mètres du rivage, à proximité des bungalows de Roses-des-Sables. L'embarcation, de couleur blanche, transportait cinq personnes à bord lorsqu'elle est entrée en collision avec le nageur. Ce dernier, âgé d'une quarantaine d'années et exerçant dans l'enseignement, a été blessé au niveau du pied droit et de la main gauche.

Rapidement prise en charge, la victime a été conduite à la plage publique de Belle-Mare, avant d'être transférée à l'hôpital par le SAMU. Après les premiers soins, elle a été admise en salle et son état de santé est jugé stable.

La National Coast Guard est intervenue sur les lieux et a interpellé le skipper du bateau. Ce dernier a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Les autorités précisent que l'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Cet incident soulève à nouveau la question de la sécurité dans les zones lagunaires, où cohabitent nageurs, plongeurs et embarcations de plaisance.