Ile Maurice: Agression au couteau d'un Français - Un récidiviste arrêté

L'enquête sur l'agression violente survenue le 18 septembre dans une résidence privée de Grand-Baie a rapidement porté ses fruits. Les hommes du Sergent Boodhun de la Division Crime Intelligence Unit du Nord, ont procédé, lundi, à l'arrestation de deux frères soupçonnés d'être impliqués dans cette tentative de vol avec violence, au cours de laquelle un Français de 55 ans a été grièvement blessé. L'un des frères est un récidiviste connu sous le nom de Murphy Rick Lebon.

Ce soir-là, la victime se trouvait dans le jardin de sa villa, lorsqu'il a surpris un intrus cagoulé sur sa propriété. Une lutte s'est ensuivie, au cours de laquelle l'agresseur a sorti un couteau et infligé plusieurs coups, notamment à la tête, à l'épaule et aux bras. Grièvement blessé, le père de famille a été conduit d'urgence à l'hôpital Wellkin, à Moka, où il a subi une intervention chirurgicale avant d'être admis en soins intensifs. Son état demeure critique.

Dans le même secteur, un autre vol a été signalé la même nuit : un investisseur français ayant déclaré la disparition de Rs 7000 dans sa villa. Face à ces deux plaintes, la DCIU du Nord a déployé un dispositif d'enquête et de surveillance renforcé. L'exploitation des images de caméras Safe City et de caméras privées a permis de repérer une motocyclette suspecte, une Pulsar, liée aux lieux des délits.

Agissant sur des renseignements précis, les enquêteurs ont monté une opération ciblée à Pavillon, Cap-Malheureux. Après une surveillance prolongée, ils ont intercepté deux individus circulant dans une allée. Ils ont été identifiés comme un jeune homme de 26 ans, et son frère, Murphy Rick Lebon, 24 ans, connu des services de la police. Les deux hommes, habitants de Cap Malheureux, ont été appréhendés sans résistance.

Lors de leur interrogatoire, Murphy Rick Lebon a reconnu s'être introduit dans la résidence dans l'intention de voler, avant que la situation ne dégénère en agression. Le frère aîné a quant à lui affirmé ne pas être impliqué dans les vols. Selon ses déclarations, il aurait seulement reçu un appel de son frère lui demandant de venir le récupérer, faute de transport.

Il l'a ainsi retrouvé à Kalachand Road, à Grand-Baie, avant que son frère ne lui demande de le conduire à Karo Kalyptis, où il aurait disposé de l'arme ayant servi à l'agression. Il a été autorisé à rentrer. Alors que son frère a été remis aux limiers de la Criminal Investigation Division de Grand-Baie pour la suite de l'enquête.