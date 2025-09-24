Ile Maurice: Accusations de favoritisme et d'abus dans une unité de la police

24 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Des tensions secouent une unité de la police, où un rapport interne dénonce des pratiques jugées contraires à l'éthique et des cas de favoritisme impliquant un officier supérieur et l'équipe spéciale placée sous sa responsabilité. Selon ce document, cette unité, officiellement affectée à des opérations de contrôle, serait régulièrement soustraite à ses missions principales pour être placée en réserve, même lors d'événements importants tels que des élections ou cérémonies publiques.

Le rapport fait état d'ordres contestés et d'opérations menées de manière sélective. Certains établissements soupçonnés d'activités illégales auraient été autorisés à fonctionner sans intervention, tandis que des agents refusant d'obéir à des directives douteuses auraient été transférés. Des policiers connus pour accomplir leur travail avec rigueur et intégrité figureraient parmi ceux qui ont été déplacés, alimentant le sentiment d'injustice dans les rangs.

Des témoignages internes évoquent, par ailleurs, des interventions de l'équipe spéciale pour des activités étrangères à ses attributions, comme la gestion de la vidéosurveillance ou des déplacements non officiels. Des achats effectués sans paiement dans un commerce ainsi que la tolérance présumée d'activités non réglementaires sont aussi cités dans le document.

Ces accusations, qui incluent des transferts punitifs et l'utilisation de ressources policières à des fins personnelles, auraient provoqué une baisse du moral et de la confiance au sein du personnel. Plusieurs officiers affirment que ces méthodes fragilisent l'efficacité des opérations et minent l'équité entre les différentes unités.

L'affaire, désormais connue de la hiérarchie, soulève de sérieuses questions sur la gestion de l'équipe spéciale et sur la nécessité d'un encadrement plus strict afin de rétablir la transparence et la discipline dans cette unité.

