Ile Maurice: Une arrestation et une comparution très suivie

L'ex CP est arrivé en cour ce mercredi 24 septembre, après avoir passé la nuit au Moka Detention centre, dans la cellule qu'occupait Allysaheb Jagai après que ce dernier ait été transféré en cellule au poste de police de Curepipe. Après avoir été arrêté dans la soirée du mardi 23 septembre, l'ex commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip retrouvera-t-il la liberté ? Il est représenté par une «legal team» menée par Me Ivan Collendavelloo.

L'ex CP a été arrêté le mardi 23 septembre par la Financial Crimes Commission (FCC) sous deux charges provisoires de «public official using office for gratification» sous les articles 7 de la Prevention of Corruption Act et 22 de la FCC. Cela pour un montant de Rs 198 millions pour la période allant de mai 2022 à octobre 2024, cela dans le cadre des primes de «Reward Money».

La FCC reproche à Anil Kumar Dip d'avoir utilisé sa position comme CP pour modifier le Standing Order 122 de la police, à deux reprises, dont l'une pour permettre aux policiers de bénéficier de réclamations de «Reward Money», qui étaient payées aux informateurs.

Avant son arrestation, l'ex CP a été interrogé dans les locaux de la FCC pendant plus de neuf heures. Anil Kumar Dip a été confronté aux différents décaissements destinés à des unités tombant directement sous sa responsabilité, notamment la Police Headquarters Special Striking Team (PHQ SST), la Special Intelligence Cell (SIC) et la Force Crime Intelligence Unit (FCIU).