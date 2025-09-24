Ile Maurice: Jagai fils retrouve la liberté conditionnelle

24 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Ashik Allysaheb Jagai, le fils du surintendant de police Ashik Jagai, a obtenu une liberté conditionnelle, après plus de 21 jours en détention, sous plusieurs conditions strictes : il doit fournir deux cautions de Rs 300 000 chacune et signer une reconnaissance de dettes de Rs 2 millions.

Rappel des faits : Allysaheb Jagai avait été arrêté le 2 septembre par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Plusieurs véhicules de luxe, dont une BMW M5, avaient été saisies et deux portions de terrain, à Balaclava et à Mare Longue, lui appartenant ont été scrutés par les enquêteurs.

La FCC a longtemps résisté à une remise en liberté, craignant des interférences avec l'enquête; les protagonistes, parmi Steven Moothoocurpen et Wendip Appaya, ont été entendus à plusieurs reprises.

Par ailleurs, les enquêteurs examinent un transfert suspect, notamment un mouvement de Rs 800 000 de son compte, et passent au crible des sociétés liées au dossier.

