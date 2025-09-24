Angola: Le Président de la République réaffirme la contribution du pays à la paix

New York — Le Président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a déclaré mardi à New York que l'Angola s'efforçait d'apporter une contribution honnête et authentique à la résolution du conflit dans la région du Sahel, au Soudan et dans l'est de la République démocratique du Congo.

S'exprimant lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sous le thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme », João Lourenço a dit que l'Angola, fort de sa propre expérience de réconciliation nationale, sait qu'une paix durable ne peut être obtenue que par le dialogue et le compromis.

Il a ajouté que concernant la RDC, les efforts de l'Angola ont créé un cadre de négociation avec des solutions de paix qui, malheureusement, ne se sont pas concrétisées en décembre 2024, comme prévu, mais demeurent une plateforme valable pour d'autres efforts visant à mettre définitivement fin au conflit.

Le chef de l'État angolais a expliqué que la contribution de l'Angola s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus vaste de l'Union africaine et de la communauté internationale visant à stabiliser les régions qui continuent de faire face à de graves problèmes de sécurité, à l'instabilité politique et aux crises humanitaires.

Il a également souligné que les mécanismes créés dans le cadre de la médiation du conflit dans l'est de la RDC, bien qu'ils n'aient pas produit les résultats escomptés à la date prévue, demeurent un instrument valable et utile pour de nouveaux processus de négociation, constituant un capital politique important pour tous les acteurs régionaux et internationaux engagés en faveur de la paix.

Le président de la République a également mis l'accent sur la situation au Sahel et au Soudan, régions qui, selon João Lourenço, nécessitent une réponse ferme et coordonnée face à la montée du terrorisme, de la violence armée et des catastrophes humanitaires.