Angola: Le Président met en garde contre les conséquences de l'inaction de l'ONU dans les conflits internationaux

New York — Le président de l'Angola et de l'Union africaine, João Lourenço, a déclaré mardi que nombre des conflits actuels sont la conséquence de l'inaction des États membres de l'ONU, qui se montrent inefficaces face aux invasions de territoires tiers et aux ingérences dans l'ordre interne de pays souverains.

Le chef de l'État, s'exprimant lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a affirmé que l'absence de réponse ferme et inflexible de la communauté internationale face à ces violations les a transformées en faits accomplis, qui se trouvent aujourd'hui au coeur des grandes tensions qui caractérisent la scène internationale.

Il a cité en exemple les conséquences visibles au Moyen-Orient, où le non-respect systématique des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la création de l'État de Palestine entretient un conflit qui s'aggrave de jour en jour.

Il a souligné que 80 ans se sont écoulés depuis que, face aux impératifs de l'époque, un groupe de pays et leurs dirigeants respectifs ont pris la sage décision de fonder l'Organisation des Nations Unies.

Depuis lors, malgré des périodes de turbulences, l'ONU a joué avec succès son rôle important dans le maintien de la paix et de la stabilité mondiales, contribuant au développement de l'humanité et préservant et renforçant le respect des droits de l'homme.

Selon le Président, il s'agit d'une grande réussite pour les peuples de la planète, qu'aucune puissance ni aucun dirigeant politique ne saurait négliger ni sous-estimer, de peur que, motivés par des vues et des intérêts égocentriques, ils ne risquent de perdre les bénéfices de la paix instaurée au fil du temps par des hommes et des femmes qui ont conduit le monde vers un environnement d'harmonie et de conciliation.

« Ce chemin n'a pas toujours été linéaire, mais dans les moments les plus critiques, le bon sens a surmonté les pires impulsions d'une conflagration à grande échelle. Cela a été rendu possible par un dialogue continu, seul facteur capable d'aplanir les divergences, de surmonter les obstacles et d'apaiser les esprits les plus agités et les plus belliqueux », a-t-il souligné.

Aujourd'hui, a-t-il souligné, ces leçons du passé sont précieuses et devraient être les seules références pour guider la résolution des conflits en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie et dans toutes les régions où persistent des foyers d'instabilité.

Il a ajouté que, dans le contexte incertain des célébrations du 80e anniversaire de l'ONU, le thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus, pour la paix, le développement et les droits de l'homme » revêt une dimension particulière, invitant à réfléchir à l'appel du Président de l'Assemblée générale en faveur du renouveau du multilatéralisme et de la solidarité, dans un cadre d'actions communes et complémentaires, mises en oeuvre par une ONU plus agile, plus efficace et plus responsable, comme le prévoit l'Initiative 80 du Secrétaire général.

« Dans ces perspectives, il est urgent de revitaliser les Nations Unies et de les sortir de la situation précaire dans laquelle elles se trouvent, en récupérant le rôle actif qu'elles ont toujours joué et qui a indéniablement contribué à nous éviter de nous sentir aussi proches d'une conflagration mondiale pendant la Guerre froide, comme nous le sommes aujourd'hui, avec la grande dissonance que nous observons dans les relations internationales », a-t-il ajouté.

Le Président de la République a estimé que les grandes puissances mondiales ont tendance à s'écarter des points de convergence minimaux qui leur permettraient de rester fidèles à leur engagement de privilégier le dialogue et la coopération.

« Les défis actuels nous confrontent au choix entre tout mettre en oeuvre pour préserver la paix ou affronter la guerre avec toutes ses conséquences, compromettant ainsi l'avenir de l'humanité », a-t-il averti.

Il a rappelé que les puissances qui ont joué par le passé un rôle crucial dans la libération de l'Europe des griffes du nazisme et du fascisme, ainsi que dans la libération de l'Afrique du régime d'apartheid en Afrique du Sud, ne peuvent plus se comporter différemment aujourd'hui, en attaquant d'autres pays, en envahissant et en annexant des territoires étrangers, ou en finançant et organisant des subversions susceptibles de conduire au renversement de gouvernements légitimes, comme c'est le cas actuellement en Afrique.

« Avec ce dangereux précédent, aucune institution régionale, continentale ou mondiale n'aura désormais l'autorité morale de rappeler à la raison tout État qui viole les principes régissant la Charte des Nations Unies et le droit international », a-t-il signalé.

João Lourenço a expliqué que les Africains, colonisés depuis des siècles, comprennent mieux que quiconque l'importance de la paix, face au défi quotidien de garantir l'alimentation, l'eau potable, les soins de santé, l'éducation et d'autres biens essentiels, développant une sensibilité particulière aux effets néfastes de l'insécurité et de l'instabilité sur le développement.

Cette réalité, a-t-il ajouté, est d'autant plus grave que de nombreux conflits et guerres ravagent des pays et des régions du monde, dont la coopération et les échanges fructueux étaient attendus pour surmonter les difficultés et contribuer à la prospérité mondiale.

Il a donc réitéré l'engagement de l'Angola à apporter sa contribution sincère à la recherche de solutions pacifiques aux conflits sur le continent africain et dans d'autres régions.