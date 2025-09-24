Angola: Le Sud Global doit être une priorité dans l'Initiative mondiale pour le développement - João Lourenço

New York — Les pays du Sud Global doivent être au coeur de l'Initiative mondiale pour le développement (IMD), car ils représentent la majorité de la population qui a le plus besoin de soutien pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), a déclaré mardi, à New York, le président João Lourenço.

Le chef de l'État angolais s'exprimait lors d'un événement de haut niveau intitulé « Réaffirmer nos aspirations initiales, s'unir pour un avenir radieux de développement mondial », organisé dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire des Nations Unies.

Il a souligné l'importance du projet lancé par le président chinois Xi Jinping en 2021, peu après la pandémie de COVID-19.

Il a présenté la gouvernance numérique et l'intelligence artificielle comme des outils susceptibles d'aider les pays en développement à exploiter leurs talents et leurs capacités « à une vitesse exponentielle sans précédent ».

« Nous devons agir collectivement pour garantir que le progrès ne laisse pas pour compte la grande majorité des pays du Sud Global, car cela aurait des répercussions négatives sur la stabilité mondiale », a averti João Lourenço, poursuivant que nous ne pouvons continuer à envisager l'avenir en nous basant sur des asymétries génératrices de déséquilibres et de tensions à l'échelle mondiale.

Engagement envers l'Initiative

L'homme d'État angolais a également réitéré l'engagement de l'Angola envers les principes de l'Initiative mondiale pour le développement et s'est félicité du fait qu'elle compte déjà plus de 100 pays participants, dont la plupart des États africains et des organisations internationales.

Selon le Président, l'Initiative mondiale pour le développement doit être abordée avec la certitude, car l'application de ses principes peut produire des résultats concrets et des bénéfices tangibles.

Il a indiqué que le modèle de développement chinois, qui a éradiqué la pauvreté absolue, constitue un exemple inspirant pour les autres peuples.

Le rôle de l'ONU et le multilatéralisme

Dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de l'ONU, João Lourenço a déclaré que l'IDG renforce le multilatéralisme et l'autorité de l'organisation, en plaidant pour un développement inclusif, respectueux de l'environnement, soutenu par l'innovation technologique et par des mécanismes de financement solidaire.

« Le cadre législatif international relatif au changement climatique a progressé, mais la réglementation de la gouvernance numérique et de l'intelligence artificielle en est encore à ses balbutiements, malgré les effets de la quatrième révolution industrielle », a-t-il noté.

Attentes africaines

En conclusion de son discours, le chef de l'État a réaffirmé que l'Afrique nourrit de grandes attentes quant au succès de l'IDG, le considérant comme un instrument susceptible de contribuer à combler le retard en matière d'électrification, d'industrialisation, d'infrastructures, de sécurité alimentaire, d'éducation et de santé.

Il a conclu que le continent fonde de grands espoirs sur le succès de cette initiative, qui lui permettra de rattraper son retard par rapport aux autres continents.