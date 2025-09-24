Angola: Le pays et le Venezuela renforcent leurs liens de coopération bilatérale

Luanda — Le renforcement de la coopération entre l'Angola et le Venezuela a été au coeur de l'audience accordée ce mardi 23 par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, à la vice-présidente de l'Institut Simón Bolívar pour la paix et la solidarité entre les peuples, Lídice Altuve Moreno.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de l'entretien, Lídice Altuve Moreno a déclaré que l'entretien visait à approfondir les liens historiques d'amitié et de solidarité entre les deux pays, ainsi qu'à discuter de nouvelles stratégies de coopération.

Altuve Moreno, également députée au Parlement vénézuélien, a déclaré que la rencontre avait également permis d'aborder le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays.

« Il existe un intérêt mutuel à créer un programme commun entre les parlements et à renforcer les échanges législatifs et politiques. La diplomatie des peuples et la diplomatie parlementaire peuvent aller de pair pour défendre la souveraineté, l'indépendance et le bien-être commun de nos peuples », a-t-elle déclaré.

A cette occasion, elle a souligné l'importance du mémorandum d'accord signé entre l'Institut Simón Bolívar et la Ligue angolaise d'amitié et de solidarité avec les peuples (LAASP), en vigueur depuis 2002.

Selon la députée, l'accord vise à renforcer les efforts conjoints dans les domaines de l'éducation, des échanges culturels, de la formation politique et de la coopération internationale.

Lors de son séjour à Luanda, Altuve Moreno a été reçue au siège national du MPLA, parti au pouvoir en Angola, et visité des communautés agricoles à Bom Jesus, dans la municipalité d'Icolo e Bengo.

Lors d'une autre réunion, le député Américo Cuononoca s'est entretenu avec le président de l'Association des généraux, officiers supérieurs et sous-officiers à la retraite, Mateus de Oliveira Nicha, et a présenté les préoccupations des membres.

À l'issue de la réunion, le responsable a déclaré à la presse que celle-ci avait permis d'aborder la question de l'harmonisation des pensions des retraités, un problème de longue date, d'où la demande d'assistance de l'Assemblée nationale pour intervenir auprès de l'organisme compétent.

Il a indiqué avoir été informé que la Caisse sociale des forces armées angolaises (FAA) traitait cette question, en vue d'une solution satisfaisante.