Angola: Le pays et le Venezuela renforcent leurs liens de coopération bilatérale

23 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par LDN/SC/LUZ

Luanda — Le renforcement de la coopération entre l'Angola et le Venezuela a été au coeur de l'audience accordée ce mardi 23 par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, à la vice-présidente de l'Institut Simón Bolívar pour la paix et la solidarité entre les peuples, Lídice Altuve Moreno.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de l'entretien, Lídice Altuve Moreno a déclaré que l'entretien visait à approfondir les liens historiques d'amitié et de solidarité entre les deux pays, ainsi qu'à discuter de nouvelles stratégies de coopération.

Altuve Moreno, également députée au Parlement vénézuélien, a déclaré que la rencontre avait également permis d'aborder le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays.

« Il existe un intérêt mutuel à créer un programme commun entre les parlements et à renforcer les échanges législatifs et politiques. La diplomatie des peuples et la diplomatie parlementaire peuvent aller de pair pour défendre la souveraineté, l'indépendance et le bien-être commun de nos peuples », a-t-elle déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, elle a souligné l'importance du mémorandum d'accord signé entre l'Institut Simón Bolívar et la Ligue angolaise d'amitié et de solidarité avec les peuples (LAASP), en vigueur depuis 2002.

Selon la députée, l'accord vise à renforcer les efforts conjoints dans les domaines de l'éducation, des échanges culturels, de la formation politique et de la coopération internationale.

Lors de son séjour à Luanda, Altuve Moreno a été reçue au siège national du MPLA, parti au pouvoir en Angola, et visité des communautés agricoles à Bom Jesus, dans la municipalité d'Icolo e Bengo.

Lors d'une autre réunion, le député Américo Cuononoca s'est entretenu avec le président de l'Association des généraux, officiers supérieurs et sous-officiers à la retraite, Mateus de Oliveira Nicha, et a présenté les préoccupations des membres.

À l'issue de la réunion, le responsable a déclaré à la presse que celle-ci avait permis d'aborder la question de l'harmonisation des pensions des retraités, un problème de longue date, d'où la demande d'assistance de l'Assemblée nationale pour intervenir auprès de l'organisme compétent.

Il a indiqué avoir été informé que la Caisse sociale des forces armées angolaises (FAA) traitait cette question, en vue d'une solution satisfaisante.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.