Afrique Centrale: La présidente de l'Assemblée nationale d'Angola en mission à Kinshasa

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, est à Kinshasa, en République démocratique du Congo depuis mardi, pour une visite de travail de deux jours.

Carolina Cerqueira, à la tête d'une délégation parlementaire composée des députés Pedro Sebastião, Sérgio Vaz, Rafael Savimbi et Jeremias Mahula, est en mission à Kinshasa en tant que présidente en exercice du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (FP-CIRGL).

À son arrivée à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa, la présidente du Parlement angolais a été accueillie par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Isaac Musawu, l'ambassadeur d'Angola en RDC, Miguel da Costa, et le secrétaire général du FP-CIRGL, Deo Mwapinga.

Dans la capitale congolaise, où siège le Secrétariat général de la FP-CIRGL, Carolina Cerqueira rencontrera ce mardi les ambassadeurs des États membres de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL) accrédités en République démocratique du Congo.

La présidente en exercice du FP-CIRGL visitera également le siège du Secrétariat général du FP-CIRGL.

Mercredi, deuxième et dernier jour de travail, Carolina Cerqueira tiendra des rencontres avec le président du Sénat, Sama Lukonde, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Isaac Musawu.

Carolina Cerqueira a été élue en avril dernier présidente en exercice du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs lors de la 15e session plénière du FP-CIRGL, tenue à Luanda, pour un mandat de deux ans.

Parmi les principaux défis du mandat de l'Angola figurent le renforcement du FP-CIRGL, afin qu'il devienne plus fort et plus cohésif, et l'augmentation du nombre de parlementaires angolais aux différentes commissions de l'organisation.