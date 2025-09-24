Angola: João Lourenço considère la crise climatique comme la plus grande menace existentielle

Le Président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a attiré mardi l'attention des États membres des Nations Unies sur la nécessité de faire face à la crise climatique comme la plus grande menace existentielle d'actualité et devant laquelle « nous n'obtiendrons des résultats qu'agissant ensemble, coordonnés et solidaire".

Dans son discours lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sous le thème «Mieux ensemble: 80 ans et plus, pour la paix, le développement et les droits de l'homme», le chef de l'État a noté que, compte tenu de l'aggravation continue du réchauffement climatique et des catastrophes naturelles de plus en plus violentes et fréquentes, il est impératif que les nations qui bénéficient le plus du développement industriel et économique du passé assument pleinement leur responsabilité historique.

Selon João Lourenço, ces pays devraient garantir, dans un geste de justice climatique, de financement approprié, de transfert de technologie et de soutien aux mesures d'adaptation et d'atténuation au profit des pays en développement.

Le président a souligné que les États ayant une participation résiduelle aux émissions de gaz à effet de serre sont, paradoxalement, ceux qui sont confrontés de manière disproportionnée et presque seuls les impacts du changement climatique, du réchauffement climatique et de leurs effets dévastateurs sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et la santé publique.

Il a réitéré que l'Angola reste attachée à l'Accord de Paris et à la mise en oeuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation, alignées sur l'agenda des Nations Unies 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine.

Il a également affirmé que ces agendas consacrent un consensus sur la mobilisation d'un financement climatique prévisible et abordable, visant à assurer une transition énergétique équitable qui protège les communautés les plus vulnérables.

João Lourenço a indiqué que ce thème transversal, qui nécessite une position de responsabilité de plus en plus prononcée, non seulement dans les agendas publics, mais aussi dans les grandes corporations industrielles, méritera l'attention du sommet du climat (COP30), qui se tiendra au Brésil.

Il a rappelé qu'en 1992, le même pays a accueilli le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, qui a donné naissance à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, un paradigme très utile pour l'approfondissement des discussions à ce jour.

Au cours de son intervention, il a parlé de l'attente que la COP30 permette à la communauté internationale de faire un autre pas en avant vers les objectifs majeurs sur le climat, souhaité par l'humanité.