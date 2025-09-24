Angola: Des voyagistes internationaux visitent le pays

Luanda — Soixante touristes étrangers sont arrivés à Luanda ce mardi pour une expédition d'une semaine dans la capitale angolaise et les provinces de Benguela, Huíla et Namibe.

Cette expédition vise à renforcer les partenariats et à promouvoir la diversité culturelle, naturelle et gastronomique de l'Angola.

Selon Fausta Miala, représentante de l'agence de voyages et de tourisme Gitu Kiame en Angola, cette initiative, baptisée « FAM Trip » (voyages de familiarisation), vise également à renforcer l'action du gouvernement angolais et à faire du pays une destination touristique compétitive et attractive à l'échelle mondiale.

S'adressant à la presse, Mme Miala a indiqué que le groupe était composé de touristes originaires d'Afrique du Sud, de Pologne, de Zambie et du Nigéria.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a ajouté que l'expédition touristique, qui comprend également des touristes nationaux, couvrirait dix sites touristiques et améliorerait la réputation du secteur et harmoniserait les stratégies de promotion de l'Angola sur les marchés internationaux, en favorisant les échanges d'expériences entre Angolais et étrangers.

« Ce programme offre l'occasion de mettre en avant l'Angola comme une excellente destination touristique internationale », a-t-elle souligné.

Pour le représentant des touristes polonais, Kristof Janus, l'idée de visiter l'Angola est née de la curiosité de découvrir les merveilles du pays.

Il a expliqué que cette visite officielle permettait d'évaluer les communautés du pays et de se renseigner sur les prix du marché angolais, dans le but d'inclure le forfait national dans son agence de voyages internationale.

« J'ai hâte de découvrir de près les merveilles de ce pays qui a tant à offrir », a-t-il déclaré.

Le représentant de l'agence zambienne, Vishal Upadhyay, s'est quant à lui déclaré satisfait de sa visite en Angola, une visite qui lui a permis d'évaluer les atouts du pays et de tirer le meilleur parti de son séjour.

« Je suis heureux d'être ici, connaître l'Angola fera partie de mon histoire de touriste », a-t-il déclaré.

Le voyage de familiarisation est une initiative stratégique visant à faire de l'Angola une destination touristique compétitive et attractive à l'échelle mondiale.