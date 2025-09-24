Angola: Le peuple palestinien ne peut être confondu avec le Hamas - João Lourenço

New York — Le président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a déclaré mardi à New York que « le peuple palestinien ne peut être confondu avec le Hamas » et a souligné qu'« aucun peuple, et encore moins aucun enfant, n'est terroriste ».

S'exprimant lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sous le thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus, pour la paix, le développement et les droits de l'homme », l'homme d'État angolais a réaffirmé le droit des Palestiniens à un État indépendant et souverain, au sein duquel ils puissent préserver leur culture, assurer leur avenir et offrir des perspectives d'avenir à leur jeunesse.

Selon le président, cet État devrait permettre aux Palestiniens d'affirmer leur culture, de prendre soin de leur avenir et d'offrir des perspectives d'avenir prévisibles et sûres à leur jeunesse.

Les inquiétudes suscitées par ce conflit, a-t-il indiqué, sont d'autant plus grandes que le silence, l'hésitation et les réactions timides de la communauté internationale semblent légitimer l'extension de la guerre aux pays de la région, érodant inexorablement l'autorité des Nations Unies.

« Rien n'est pire que l'exclusion de la délégation palestinienne de cette instance où elle aurait le droit de faire entendre sa voix en tant qu'État membre, conformément aux termes de l'accord de siège », a poursuivi João Lourenço.

Il a ajouté que l'absence de garantie de la présence du président de l'Autorité palestinienne à cette Assemblée générale « envoie un signal très négatif, car cela encourage la poursuite du génocide dont nous sommes tous témoins, impuissants et en toute impunité, retarde la résolution du problème et complique les efforts déployés pour mettre fin à ce conflit complexe ».

Le chef de l'État angolais a fermement condamné cette position unilatérale, contraire aux principes de la Charte des Nations Unies.

Embargo contre Cuba

Lors de son discours, il a également appelé à la levée inconditionnelle de l'embargo « injuste » et prolongé contre Cuba, qui, selon le Président de la République, a de graves conséquences sur l'économie et les conditions de vie du peuple cubain, qui lutte quotidiennement pour résister à une sanction rejetée par la communauté internationale.

Il a rappelé que Cuba a joué un rôle important dans la lutte des peuples africains, qui a conduit au renversement du régime raciste et inhumain d'apartheid en Afrique du Sud, et que, de ce fait, elle a été signataire de l'Accord de paix de New York du 22 décembre 1988, accordant la liberté au peuple sud-africain et conduisant à l'indépendance de la Namibie.

« Cuba ne peut être considérée arbitrairement et unilatéralement comme un État soutenant le terrorisme, au regard des résolutions pertinentes des Nations Unies », a réfuté le Président.

Pour João Lourenço, ce modèle d'action d'un petit groupe de pays ne respecte pas les normes minimales acceptables de coexistence mondiale et est à l'origine des sanctions unilatérales et subjectives appliquées au Zimbabwe et au Venezuela.

Il a affirmé que ces mesures n'entraînent que la souffrance des populations qui, dans un acte de patriotisme profond, finissent par s'unir pour défendre leurs nations.