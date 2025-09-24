Angola: Le Président met en garde contre le risque d'hécatombe mondiale sans multilatéralisme

Le Président de la République, João Lourenço, a averti mardi à New York que seul le renforcement du multilatéralisme pourrait sauver le monde d'une "hécatombe", étant donné les incertitudes et les tensions croissantes qui marquent la réalité internationale.

L'homme d'État a fait cette déclaration en intervenant dans le débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a souligné que, 80 ans depuis la fondation de l'ONU et après la fin de la guerre froide, le monde devait vivre dans un environnement plus sûr et plus prévisible, qui n'est pas confirmé aujourd'hui.

Il a rappelé que jusqu'en 1991, la planète a rencontré une division marquée entre deux blocs idéologiques, une situation qui, bien que tendue, a offert une échelle moins susceptible d'une confrontation généralisée.

"Cette rétrospective ne devrait pas se référer à l'idée que la stabilité mondiale n'est possible que dans des divisions strictes, mais pour développer un équilibre d'intérêt et des préoccupations partagées concernant les questions de sécurité mondiales", a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le chef de l'État, seul le chemin du multilatéralisme peut générer des complémentarités et des convergences de toutes sortes, protégeant la sécurité mondiale et la paix.