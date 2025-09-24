Angola: Le président João Lourenço suggère un rétablissement urgent de l'autorité de l'ONU

New York — Le président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a plaidé mardi pour un rétablissement urgent de l'autorité de l'ONU, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.

S'exprimant devant la 80e Assemblée générale des Nations Unies, il a affirmé que ce rétablissement devait être exempt de deux poids et de deux mesures, afin de garantir des solutions équitables à la guerre en Ukraine et aux autres conflits internationaux.

L'homme d'État angolais a affirmé que, l'Ukraine étant un pays européen, après le pragmatisme du président américain Donald Trump lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, il était tout aussi attendu que les dirigeants européens, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité européenne, cherchent à dialoguer non seulement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi avec le président russe.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher cette opportunité, sous peine d'assister à une escalade aux proportions et aux conséquences imprévisibles, et pas seulement en Europe, où les forces armées doivent abandonner les calculs dangereux fondés sur l'idée d'une victoire militaire avec l'affaiblissement des capacités adverses », a-t-il averti.

João Lourenço a souligné que, face aux difficultés actuelles et à la crise mondiale, l'ONU doit renaître et devenir plus active, évitant ainsi que son rôle de principale entité de gouvernance mondiale ne se dilue et ne devienne une institution incapable d'assurer la paix mondiale.

« L'ONU, dans sa forme actuelle, est la seule organisation capable d'agir au nom de nous tous, en recherchant un consensus mondial en faveur de la paix, et disposant de la légitimité nécessaire pour rappeler à la raison les États membres qui en déforment les fondements sur la scène internationale », a-t-il insisté.

Selon LUI, l'ONU doit être préservée et adaptée aux réalités contemporaines par des réformes urgentes.

Réforme du Conseil de sécurité

Concernant les réformes, le chef de l'État a réitéré sa défense de la position africaine commune, établie dans le Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte, qui prévoient deux sièges permanents et cinq sièges non permanents pour l'Afrique au sein d'un Conseil de sécurité élargi, plus représentatif et plus cohérent avec la réalité géopolitique actuelle.

Sans cette étape essentielle, déjà retardée et difficilement justifiable, il a affirmé que la mise en oeuvre du Pacte pour l'avenir, adopté l'année dernière, ne pouvait être assurée.

Il a ainsi reconnu l'urgence de doter les Nations Unies d'un Conseil de sécurité plus démocratique et plus équilibré.

Selon João Lourenço, ce Pacte représente une occasion unique de revitaliser le multilatéralisme, en le rendant plus complet, et devrait servir de base de discussion sur des questions d'actualité sensibles, telles que le financement du développement et les défis climatiques.

Financement du développement

Abordant les questions liées au soutien au développement, le Président de la République a jugé opportun de souligner l'Engagement de Séville, conclu lors de la 4e Conférence sur le financement du développement, qui prône une réforme urgente des institutions financières internationales.

Selon l'homme d'État, cette réforme devrait les rendre plus représentatifs, inclusifs et capables de répondre aux immenses besoins des pays en développement, notamment ceux du continent africain.

Il s'est dit convaincu que cet instrument, combiné au Pacte pour l'avenir, à la Convention fiscale des Nations Unies et à la Convention des Nations Unies sur la dette, encore en discussion, fonctionnera conjointement comme une plateforme politique, financière et réglementaire qui fera progresser significativement la réalisation des Objectifs de développement durable.