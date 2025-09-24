Angola: Le pays salue la création du Fonds pour les forêts tropicales

New York — La création du Fonds pour les forêts tropicales est une initiative visionnaire qui peut contribuer à faire de la préservation des forêts une véritable opportunité de développement durable, a déclaré mardi à New York la ministre de l'Environnement, Ana Paula Carvalho.

S'exprimant lors d'un événement de haut niveau du Fonds pour les forêts tropicales, la dirigeante a expliqué que pour des pays comme l'Angola, ce fonds représente un pont entre la conservation et la justice climatique, renforçant leur capacité à protéger les forêts tout en favorisant le bien-être de leurs populations.

Elle a souligné que les forêts sont les poumons de la planète et la plus grande réserve de vie de l'humanité. Les ignorer constitue donc un suicide écologique menaçant la survie même de l'espèce humaine.

Selon Ana Paula Carvalho, la répartition et l'état des forêts en Angola sont préoccupants, notamment en raison de l'exploitation forestière illégale, des incendies, des conséquences des sécheresses et des inondations, et de la progression de la désertification.

Elle a poursuivi que l'Angola était déterminé à protéger ses forêts et était prêt à travailler en partenariat avec la communauté internationale pour faire du Fonds pour les forêts tropicales un instrument efficace, inclusif et transformateur.

La ministre, qui représentait le président João Lourenço lors de l'événement, a expliqué que c'est la raison pour laquelle l'Angola a défini une voie claire à travers des stratégies nationales intégrant la conservation, l'atténuation et l'adaptation, plaçant les forêts au coeur de ses politiques de préservation du climat et de la biodiversité.

Lors de son discours, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, elle a souligné que l'Angola comptait environ 69 millions d'hectares de forêts.