Angola: La stabilité macroéconomique considérée comme l'un des acquis des 50 ans d'indépendance du pays

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a souligné en ligne mardi la consolidation de la stabilité macroéconomique du pays comme l'un des acquis du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix et de la célébration du rapport spécial Angola/2025, organisée par One World Media en Angola, la ministre a évoqué l'engagement de l'Angola à renforcer la bonne gouvernance et à diversifier son économie.

Elle a ajouté que le ministère des Finances s'est efforcé de relever chaque défi avec une vision de durabilité, de modernisation et de responsabilité, en mettant en oeuvre des réformes profondes, allant de la numérisation des processus budgétaires à la restructuration de l'Administration générale des impôts, en passant par le renforcement des marchés de capitaux.

« Nous savons que l'avenir de l'Angola dépend de notre capacité à créer des emplois, à accroître la production et à créer les conditions d'un investissement durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cet effet, la discipline budgétaire est notre priorité absolue, grâce à une dépense publique de meilleure qualité, à la modernisation de la gestion de la dette et à l'encouragement du secteur privé », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que, dans le secteur productif, le pays se concentre particulièrement sur l'agriculture, le tourisme, l'énergie et l'amélioration de la mobilité.

De son côté, le vice-gouverneur de Luanda chargé du secteur économique, Jorge Miguêns Augusto, a assuré que le gouvernement continuerait de stimuler le capital humain afin que les entreprises nationales puissent être compétitives à l'international.

« Nous parlons de capital humain. Il n'existe pas d'entreprise forte et structurée sans des personnes véritablement compétentes et formées à cet effet », a-t-il défendu.

Il a évoqué la nécessité de poursuivre le dialogue et les encouragements dans le cadre des développements législatifs que prépare l'exécutif afin de faire du capital humain une priorité pour les entreprises.

La cérémonie de remise des prix et la célébration du rapport spécial Angola/2025 ont récompensé 15 entreprises qui ont contribué au développement de l'économie angolaise.

Les entreprises primées comprennent Catoca, Cimangola, Pumangol, Refriango, Nossa Seguros, MS Telcom, Carmon, Sanep Group, la Chambre de commerce Angola-Arabie Saoudite, Teleservice, Simples Group, ICC Angola, TIS et Omnidata.