Angola: Le pays reçoit une certification de l'aviation civile internationale

Luanda — L'Angola a reçu mardi à Montréal, au Canada, une certification de sécurité de l'aviation civile internationale, fruit de ses progrès dans la mise en oeuvre d'un système de surveillance efficace dans ce secteur et dans l'application des normes et pratiques recommandées de l'organisation.

La distinction a été remise lors de la 42e session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui se tient dans le pays, selon un communiqué de presse consulté ce mercredi par l'ANGOP.

Selon le document, le certificat a été remis à la présidente de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Amélia Domingues Kuvíngua, qui l'a reçu des mains du président du Conseil de l'OACI.

À l'occasion, le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a déclaré que cette reconnaissance internationale constitue une étape historique pour l'Angola, confirmant l'effort collectif visant à renforcer la sécurité aérienne, conformément aux normes mondiales les plus exigeantes.

« C'est également un encouragement à poursuivre la mise en oeuvre de politiques solides et efficaces dans les secteurs stratégiques du pays », a-t-il souligné.

Les résultats obtenus par l'Angola lors de l'audit international de sécurité de l'aviation civile, mené entre le 16 et le 25 juin 2025, ont atteint 83,14 %, soit un résultat supérieur à la moyenne africaine (66,70 %) et à la moyenne mondiale (72,01 %).

Ce résultat confirme que l'Angola a dépassé l'objectif du Plan mondial pour la sécurité de l'aviation de l'OACI, qui prévoit une mise en oeuvre effective (IE) de 75 % des huit éléments critiques évalués.

Par rapport à l'audit de 2017 (46,85 %), cette amélioration est significative et témoigne d'un renforcement effectif du système national de surveillance de la sécurité aérienne.

La performance a porté sur le système national et sur les aéroports 4 de Fevereiro et António Agostinho Neto (AIAAN), qui ont contribué de manière décisive à cette distinction.

Grâce à ce résultat, l'Angola se classe actuellement au 4e rang parmi les 24 États membres de la région Afrique de l'OACI.

Le ministre Ricardo D'Abreu a également souligné que « l'Angola réaffirme, en cette période de célébration, son engagement en faveur d'un système aérien de plus en plus sûr et robuste, conforme aux meilleures pratiques internationales et axé sur les besoins des passagers. »

Pour le gouvernant, ce résultat renforce également la crédibilité du pays, valorise l'ANAC et garantit une plus grande confiance et une plus grande sécurité à tous les usagers des aéroports et des services de transport aérien.

Pour les passagers, les clients et les usagers, cela signifie une sécurité accrue, une plus grande confiance dans les opérations et de meilleures conditions de mobilité aérienne.