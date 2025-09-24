Addis-Abeba — Le président Taye Atske-Selassie a salué ce lundi le Grand Barrage de la Renaissance, une réalisation historique et un symbole de la poursuite mondiale de l'Objectif de développement durable n° 7 (ODD 7).

S'exprimant lors d'une rencontre avec Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président Taye a dévoilé que des initiatives comme le Grand barrage non seulement font progresser le secteur énergétique éthiopien, mais créent également des opportunités d'intégration régionale et de coopération internationale.

Selon les Nations Unies, l'ODD 7, ou Objectif de développement durable 7, est l'un des 17 objectifs de l'ONU, visant à « garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable » d'ici 2030.

Il met l'accent sur le développement de l'utilisation des énergies propres, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'accès universel à l'électricité, en particulier dans les pays en développement.

À cet égard, les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les défis mondiaux urgents et le rôle du multilatéralisme dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable.

Le président Taye a souligné l'importance des efforts collectifs pour préserver les principes multilatéraux et résoudre les problèmes internationaux complexes.

Pour sa part, la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, a réaffirmé l'importance de la Charte des Nations Unies pour la promotion de la paix et du développement dans le monde, soulignant que l'adhésion à des principes communs est essentielle à la stabilité et à la coopération internationales.

La discussion a également porté sur les priorités de développement de l'Éthiopie, la paix et la sécurité régionales, et le programme plus large de renforcement du développement durable par le biais de partenariats internationaux.

Depuis son arrivée à New York pour la 80e Assemblée générale des Nations Unies, la délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le président Taye Atske-Selassie, a participé activement aux sessions principales ainsi qu'à une série de réunions bilatérales et multilatérales.

La délégation a dialogué avec des partenaires internationaux sur des questions telles que le développement durable, la paix et la sécurité régionales, le financement de la santé, la coopération économique et la collaboration multilatérale, témoignant de l'engagement de l'Éthiopie à promouvoir ses intérêts nationaux tout en promouvant des priorités africaines et internationales plus larges.

La 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte le 23 septembre 2025, sous le thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ». Le débat général de haut niveau se déroulera jusqu'au 27 septembre et se conclura le 29 septembre 2025.