Addis-Abeba — Des diplomates accrédités en Éthiopie ont affirmé que le Grand barrage de la Renaissance (GERD) constitue un projet phare qui stimule le développement, renforce la sécurité énergétique et améliore la qualité de vie dans la région.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le général de brigade G.M. Shariful Islam, attaché de défense du Bangladesh, a qualifié le barrage de jalon historique pour l'Éthiopie, exprimant l'espoir que le pays poursuive d'autres projets d'envergure sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed.

Selon lui, la réalisation du GERD illustre l'unité et l'effort collectif du peuple éthiopien, transcendant régions, cultures et croyances, et consolidant à la fois la fierté nationale et la confiance dans la capacité du pays à progresser par la coopération.

Il a rappelé que l'Afrique de l'Est a longtemps souffert d'un déficit énergétique, privant de nombreux foyers d'électricité.

Avec une capacité estimée à 5 200 mégawatts, le barrage devrait transformer cette réalité, en soutenant le développement industriel, en alimentant les ménages et en ouvrant la voie à l'exportation d'électricité vers les pays voisins, contribuant ainsi à la croissance économique régionale.

Pour sa part, le vice-ambassadeur du Nigeria, Maxy Ogbede, a souligné que le GERD s'inscrit dans les aspirations africaines communes en matière de production énergétique, tout en favorisant une meilleure distribution d'électricité, le renforcement des infrastructures et le resserrement des liens entre les communautés.

Il a réaffirmé le soutien du Nigeria à ce projet stratégique, porteur de valeurs de solidarité et de coopération africaines.

De son côté, l'ambassadeur du Burundi, Willy Nyamitwe, a salué le peuple éthiopien pour cet exploit remarquable, rappelant que le barrage a été financé et construit grâce aux contributions morales, financières et matérielles de l'ensemble de la population.

Ce succès, a-t-il ajouté, illustre le leadership de l'Éthiopie et démontre qu'avec une volonté forte et une unité nationale, des projets ambitieux peuvent devenir réalité.

L'inauguration du Grand barrage, a conclu l'ambassadeur, est un symbole de fierté et une source d'inspiration pour l'Afrique, incarnant l'idée qu'une coopération renforcée peut ouvrir la voie à un avenir meilleur pour toute la région.