Addis-Abeba — Les relations socio-économiques et politiques entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite sont profondes et reposent sur des bases historiques solides, a déclaré Abdullah Almugebil, chargé d'affaires saoudien en Éthiopie.

La 95e Fête nationale du Royaume d'Arabie saoudite a été célébrée à Addis-Abeba en présence de diplomates, d'hommes d'affaires et de membres de la communauté saoudienne.

À cette occasion, le chargé d'affaires a exprimé sa satisfaction quant aux liens entre les deux pays, rappelant que l'Arabie saoudite est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Éthiopie et le premier acheteur de ses produits pour l'exercice 2024/2025.

Il a indiqué que les prochaines visites de délégations économiques viseront à renforcer la coopération en matière d'investissement, réaffirmant l'engagement de Riyad à approfondir son partenariat avec Addis-Abeba dans divers secteurs.

Sur le plan politique, il a souligné que le Comité de consultations politiques demeure un cadre essentiel de dialogue et de coordination bilatérale.

Pour sa part, Dewano Kedir, directeur général des affaires du Moyen-Orient, d'Asie et du Pacifique au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a adressé ses félicitations au peuple et au gouvernement saoudiens, mettant en avant les liens séculaires entre les deux nations.

Il a rappelé que ces relations remontent à plus d'un millénaire, lorsque les premiers compagnons du Prophète Mohammed avaient trouvé refuge en Éthiopie.

Le diplomate éthiopien a également noté que la coopération actuelle couvre les domaines économique, social et politique. Plus de 200 entreprises saoudiennes opèrent en Éthiopie, tandis qu'un million d'Éthiopiens vivent et travaillent en Arabie saoudite, témoignant de la vitalité des échanges humains et économiques entre les deux pays.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à consolider davantage ces relations, qui ont été officiellement établies sur le plan diplomatique en 1948.