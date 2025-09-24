Ile Maurice: L'ex-CP Anil Kumar Dip dénonce une campagne politique contre lui

L'ex-commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip, en poste entre août 2021 et novembre 2024, a déposé, le 12 septembre, soit 11 jours avant son arrestation, un affidavit pour répondre aux accusations de mauvaise gestion du Reward Money. Dans ce document, il affirme que la Financial Crimes Commission (FCC) envisageait de l'interroger, tout en précisant qu'il entendait soumettre au préalable, une déclaration afin d'assurer l'exactitude des faits.

Selon lui, la campagne contre lui aurait été orchestrée par le Premier ministre, Navin Ramgoolam et certains médias, pour le discréditer et influencer l'opinion publique après les élections générales de novembre 2024. «On cherche à me faire passer pour un acteur des détournements alors que toutes les procédures ont été respectées», affirme-t-il dans l'affidavit.

L'ex-CP y rappelle le rôle stratégique des informateurs dans la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme, et insiste sur la confidentialité indispensable pour protéger leur identité et celle des policiers chargés de les gérer. Il précise que les protocoles qu'il avait mis en place, conformément aux Standing Orders 122 et 122A, garantissaient un contrôle interne et que le décaissement des fonds se faisait uniquement après vérifications.

Anil Kumar Dip conteste par ailleurs plusieurs affirmations du PM Navin Ramgoolam à l'Assemblée nationale concernant le paiement anticipé du Reward Money avant la conclusion des affaires judiciaires, qu'il qualifie de «mensonges ayant fortement influencé l'opinion publique». Il souligne que ces règles existaient déjà sous son prédécesseur, le CP Khemraj Servansing, et qu'il avait simplement conservé et renforcé le système de contrôle interne.

Enfin, Dip dénonce la reprise de la Standing Order 122 par son successeur, le commissaire Rampersad Sooroojebally, qui aurait supprimé des certaines conditions protectrices qu'il avait instaurée, notamment le contrôle préalable du Forensic Science Laboratory (FSL). Selon lui, cette décision met désormais en péril la rigueur des procédures de Reward Money.

L'ex-CP conclut son affidavit en appelant la FCC à rester indépendante et à ne pas se laisser influencer par la campagne politique en cours, insistant sur le fait que «la vérité finira toujours par triompher des mensonges».