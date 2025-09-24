Ile Maurice: Le goût du voyage séduit les Mauriciens dans un contexte mondial en reprise

Le goût du voyage séduit de plus en plus de Mauriciens. Parallèlement à la hausse des arrivées touristiques, les départs de passagers à l'aéroport de Plaisance ont également progressé au cours du premier semestre 2025, selon les données publiées par Statistics Mauritius le 29 août. Le nombre total de voyageurs quittant le pays a ainsi atteint 977 378, soit une hausse de 3,7 % par rapport à la même période en 2024.

Cette tendance est encore plus marquée chez les résidents mauriciens, dont les départs ont bondi de 8,9 %, passant de 156 617 à 170 507. Les Émirats arabes unis figurent en tête des destinations les plus prisées, que ce soit comme destination finale ou pays de transit, représentant près d'un quart des déplacements, suivis de l'Inde, de La Réunion, de la France, de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni.

Cette dynamique locale s'inscrit dans un contexte de reprise internationale du tourisme. Après quatre années de convalescence post-Covid, le secteur mondial a retrouvé en 2024 les niveaux observés en 2019, notamment en Europe et en Asie. Selon une estimation de l'ONU Tourisme, 1,4 milliard de personnes ont voyagé à l'étranger l'an dernier, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2023.

Cette progression soulève la question des raisons derrière ce regain d'intérêt pour le voyage. Umarfarooq Omarjee, Executive Director d'Omarjee, identifie plusieurs facteurs. «Une des raisons est que les Mauriciens, surtout après la crise du Covid-19, ont réalisé l'importance du voyage et de la découverte. Et la crise de la pandémie avait limité les voyages pendant plusieurs années» Un autre élément est d'ordre familial.

«Beaucoup de Mauriciens ont des proches installés à l'étranger pour le travail, les études ou pour y vivre. Ils en profitent donc pour retrouver la famille». Il ajoute que les déplacements professionnels ont également repris. «Pendant les dernières années, beaucoup de réunions et de conférences se tenaient en ligne. Aujourd'hui, les rencontres en personne et les voyages d'affaires reprennent progressivement», ajoute-t-il.

Considérant les chiffres de Statistics Mauritius, les Émirats arabes unis se distinguent. «Emirates opère actuellement deux vols quotidiens et prévoit d'en ajouter un troisième d'ici la fin de l'année. La compagnie dispose d'un réseau étendu, reliant facilement l'Asie, l'Afrique du Nord ou encore les États-Unis. Cette connectivité explique en partie l'attrait de Dubaï», analyse Umarfarooq Omarjee.

Le coût du billet en hausse

Toutefois, cette envie de partir à la découverte du monde se heurte à un défi de taille : des tarifs bien plus élevés qu'avant la pandémie du Covid-19, à commencer par le prix des billets. L'Executive Director d'Omarjee indique que le cout d'un voyage a augmenté pour plusieurs raisons. «La demande mondiale a explosé, pas qu'à Maurice. Le nombre d'appareils en opération avait diminué durant le Covid, et il faut du temps pour revenir à un fonctionnement normal.

À l'échelle mondiale, il existe actuellement un défi majeur concernant les pièces pour les avions, ce qui oblige souvent les compagnies aériennes à garder des appareils au sol. Cela entraîne automatiquement une hausse des prix. À cela s'ajoutent des facteurs externes, comme les coûts opérationnels, qui ont également augmenté, ce qui se répercute sur le prix des billets et des services associés.»

Pour maîtriser leurs dépenses, il est constaté que certains planifient leurs voyages de façon méthodique. Ils achètent souvent leurs billets plusieurs mois à l'avance, puis réservent l'hôtel et le package étape par étape, afin de profiter pleinement de leur séjour sans être submergés par les coûts. Certains vont même jusqu'à recourir au crédit pour financer leurs vacances.

Des profils variés

Les voyageurs se répartissent en plusieurs catégories. Les familles partent surtout pendant les vacances scolaires. Les seniors, plus flexibles, peuvent voyager à n'importe quel moment de l'année et profiter de tarifs avantageux. Certains voyagent pour leur lune de miel, tandis que les jeunes optent souvent pour des destinations animées comme la Thaïlande ou Dubaï.

D'autres recherchent le calme de l'Inde, du Cap ou de l'Europe, alors que les couples en lune de miel privilégient des lieux comme les Seychelles, observe Umarfarooq Omarjee. Le voyage est un facteur de bien-être, au-delà des déplacements professionnels ou pour soins médicaux. «Découvrir de nouveaux horizons fait du bien psychologiquement. C'est une façon de s'évader et de se ressourcer.»

Toutefois, le secteur de l'aviation et du tourisme reste très volatil. Si un mois peut enregistrer une forte demande, un autre peut être beaucoup plus calme. Septembre, par exemple, est traditionnellement un mois creux en raison de la rentrée scolaire et des examens, tandis que décembre connaît toujours un pic, porté par l'euphorie des fêtes de fin d'année.

Un constat partagé par Tima Ramrooch, directrice de Comfort Travel and Tours, qui confirme qu'il y a eu une hausse de la demande pour toutes les destinations durant ces mois passés, et même pour la période des fêtes à venir. Elle observe que Rodrigues attire particulièrement les voyageurs en raison de ses tarifs plus abordables. «Un package complet comprenant billet d'avion, logement et excursions revient à environ Rs 14 000 à Rs 15 000.

C'est beaucoup plus accessible que La Réunion, où les coûts en euros freinent certains voyageurs.» Elle précise que la fin de novembre et de décembre affiche déjà complet, preuve de l'engouement pour les voyages.

Il est espéré que l'augmentation du nombre de voyageurs mauriciens se poursuivra, même si certaines zones du monde restent instables et exercent des pressions sur les voyageurs. Reste à savoir si, sur l'ensemble de l'année, le nombre de départs continuera d'augmenter ou reviendra au niveau enregistré en 2024, ce qui illustre la nature toujours imprévisible du secteur.