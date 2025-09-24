Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) a annoncé cette semaine des promesses de dons du secteur privé totalisant plus de 1 milliard de dollars US, marquant un important jalon dans sa huitième reconstitution des ressources.

Ces engagements - dévoilés aujourd'hui à la réception de la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial - soulignent le rôle crucial que joue le secteur privé dans l'avancement de l'innovation, de l'équité et de la résilience en santé mondiale.

Faits saillants :

La Fondation Gates a fait une promesse de don de 912 millions de dollars US à l'occasion de l'événement Goalkeepers 2025, portant sa contribution totale depuis 2002 à près de 5 milliards de dollars US . Avec cette promesse de don, la Fondation Gates consolide sa place de premier donateur privé du Fonds mondial et réitère sa détermination à mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme et à déployer à grande échelle des innovations qui pourraient de nouveau réduire la mortalité infantile de moitié d'ici 2045.

à l'occasion de l'événement Goalkeepers 2025, portant sa contribution totale depuis 2002 à près de . Avec cette promesse de don, la Fondation Gates consolide sa place de premier donateur privé du Fonds mondial et réitère sa détermination à mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme et à déployer à grande échelle des innovations qui pourraient de nouveau réduire la mortalité infantile de moitié d'ici 2045. (RED) a promis 75 millions de dollars US , poursuivant ainsi un partenariat avec le Fonds mondial qui dure depuis près de 20 ans.

a promis , poursuivant ainsi un partenariat avec le Fonds mondial qui dure depuis près de 20 ans. La Fondation du Fonds d'investissement pour l'enfance (CIFF) a promis 50 millions de dollars US pour accélérer l'introduction et le déploiement de diagnostics novateurs de la tuberculose - son premier investissement dans la lutte contre la tuberculose - qui viennent s'ajouter à un engagement précédent de 150 millions de dollars US visant à briser le cycle de transmission du VIH.

a promis pour accélérer l'introduction et le déploiement de diagnostics novateurs de la tuberculose - son premier investissement dans la lutte contre la tuberculose - qui viennent s'ajouter à un engagement précédent de visant à briser le cycle de transmission du VIH. Goodbye Malaria a renouvelé son partenariat avec le Fonds mondial par une nouvelle promesse de don de 5,5 millions de dollars US pour l'élimination du paludisme en Afrique du Sud, en Eswatini et au Mozambique.

a renouvelé son partenariat avec le Fonds mondial par une nouvelle promesse de don de pour l'élimination du paludisme en Afrique du Sud, en Eswatini et au Mozambique. La Fondation Johnson & Johnson a annoncé une promesse de don de 5 millions de dollars US au Fonds catalytique Africa Frontline First dans le but d'accélérer le déploiement d'agentes et agents de santé communautaires professionnalisés en Afrique.

Publié au début du mois, le Rapport 2025 sur les résultats du Fonds mondial signale les extraordinaires réalisations du partenariat - 70 millions de vies sauvées sur plus de deux décennies - et souligne ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements, le secteur privé et les organisations philanthropiques travaillent main dans la main.

« La reconstitution des ressources du Fonds mondial est plus qu'une campagne de financement : elle joue un rôle de catalyseur dans la redéfinition du leadership de la santé mondiale, a affirmé Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. En tirant parti de leurs ressources, de leur influence et de l'innovation, les parties prenantes des secteurs privé et public peuvent favoriser des progrès pérennes et bâtir un monde en meilleure santé, plus sûr et plus équitable. »

« Une génération entière est en vie aujourd'hui grâce à la générosité du monde, à des investissements intelligents et au travail acharné des gouvernements et du partenariat du Fonds mondial, a déclaré Bill Gates, président de la Fondation Gates. Le moment est venu d'aller encore plus loin, afin que la prochaine génération grandisse dans un monde où aucun enfant ne meurt d'une cause évitable. »

Ces nouveaux engagements font partie des contributions à la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial, dont l'objectif est de financer le prochain cycle triennal de subventions. Un Fonds mondial intégralement financé pourrait sauver jusqu'à 23 millions de vies supplémentaires, tout en renforçant les systèmes de santé et communautaires en vue de la préparation aux pandémies.

« Les partenaires du secteur privé font bien plus qu'apporter des ressources financières ; leur capacité d'innovation, leur portée et leur influence peuvent transformer notre manière de lutter contre les maladies infectieuses les plus meurtrières, a précisé Peter Sands. Les promesses de dons record obtenues cette semaine démontrent ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous agissons ensemble, avec urgence et ambition. »

Citations d'autres partenaires :

Sir Chris Hohn, président fondateur de la CIFF : « La souffrance causée par la tuberculose, subie principalement par les personnes les plus vulnérables de la société, est un outrage moral. Le traitement et la prévention de la tuberculose sont efficaces au regard des coûts et peuvent être portés à grande échelle ; avec de nouveaux moyens de détecter la tuberculose, nous pouvons sauver un grand nombre de vies. C'est le moment pour les donateurs et les philanthropes d'en faire plus. J'applaudis le Fonds mondial, qui lance un appel à l'action pour lever les fonds nécessaires à l'édification d'un monde libéré de la crainte de cette maladie meurtrière. »

Jennifer Lotito, présidente et directrice des opérations de (RED) : « D'immenses progrès ont été réalisés dans la lutte acharnée contre cette maladie meurtrière qu'est le sida. Néanmoins, il faut encore une fois rappeler au monde qu'un avenir périlleux l'attend si des maladies qui peuvent être évitées et guéries ne le sont que pour une fraction de la population. (RED), comme ses partenaires, réitère son soutien indéfectible envers le Fonds mondial et sa capacité à financer des solutions efficaces, collaboratives et pérennes pour la santé mondiale. »

Vanessa Broadhurst, vice-présidente exécutive, Affaires mondiales, Johnson & Johnson : « Les agentes et agents de santé communautaires occupent une position privilégiée pour offrir des services de santé essentiels dans leurs communautés. Augmenter leurs effectifs et lever les obstacles qui les empêchent d'offrir des soins de qualité pourrait sauver des millions de vies et jeter les fondations de systèmes de santé plus résilients et dirigés au niveau local partout en Afrique. »

Sherwin Charles, cofondateur et directeur général de Goodbye Malaria : « L'engagement que nous prenons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'une collaboration de plus de dix années avec le Fonds mondial dont l'objectif est d'éliminer le paludisme en Afrique australe. Il est de notre devoir de sauvegarder les progrès réalisés jusqu'à présent. Avec le Fonds mondial et des partenaires comme Nando's et Vodacom, nous avons démontré que l'action collective peut avoir un effet transformateur sur les résultats en matière de santé. Cette promesse de don est non seulement un investissement pour sauver des vies dès maintenant, mais également pour bâtir des communautés en meilleure santé et plus résilientes pour les générations à venir. »