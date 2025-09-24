Cameroun: Mobilisation massive à Bafoussam - Issa Tchiroma Bakary déploie sa force de campagne

Une foule considérable a accueilli Issa Tchiroma Bakary à Bafoussam, témoignant d'une mobilisation populaire inattendue pour cet ancien pilier du régime Biya.

Ces images, qui circulent activement sur les réseaux sociaux, montrent un candidat sérieux dans la course à la présidentielle 2025, loin de son image passée de porte-parole gouvernemental. Ce déploiement de force intervient à un moment charnière de la campagne, où Tchiroma tente de s'imposer comme une alternative crédible après avoir quitté un gouvernement qu'il qualifie lui-même d'ayant « perdu la confiance du peuple ».

Le contraste est saisissant entre l'homme qui défendait farouchement le pouvoir pendant près de deux décennies et le prétendant à la succession de Paul Biya qui promet aujourd'hui de « démanteler l'ancien système ». Sa campagne présidentielle bat son plein dans la région de l'Ouest, un bastion électoral crucial, où il présente ses propositions, notamment la tenue d'un référendum sur le fédéralisme comme solution à la crise anglophone. Cette stratégie de terrain, illustrée par des rassemblements massifs, vise à prouver sa capacité à rallier au-delà de son fief traditionnel du Grand Nord.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, des questions persistent sur la sincérité de cette métamorphose politique. Certains observateurs et détracteurs estiment que Tchiroma, en tant qu'architecte de la communication du régime, est trop imbriqué dans le système pour incarner un véritable changement. Alors que le scrutin d'octobre approche, une autre inconnue majeure plane : la candidature de Maurice Kamto, principal opposant, a été invalidée par le corps électoral, une décision dénoncée par des organisations internationales comme portant atteinte à la crédibilité du processus.

Cette dynamique électorale complexe place Issa Tchiroma dans une position particulière, entre opportunité historique et lourdeur d'un passé gouvernemental qui interroge sa légitimité à incarner l'alternance.