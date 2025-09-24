Soudan: Le Ministre des AE mène plusieurs rencontres à New York pour renforcer le soutien international

24 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Lors du premier jour de la session de haut niveau de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Ministre soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohieddin , a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec Madame la Ministre des Affaires étrangères de Lettonie, Mme Baiba Braže, le Ministre des Affaires étrangères de Hongrie, M. Péter Szijjártó, Monsieur le Directeur général de la FAO, M.Dongyu, et Madame la Directrice générale des Affaires africaines au Ministère français des Affaires étrangères, Mme Emanuella Baltman.

Les rencontres ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, le soutien international au Soudan, les avancées militaires sur le terrain, et l'importance d'une action coordonnée pour contenir la milice FSR. Le Ministre soudanais a insisté sur la nécessité d'un appui accru de la communauté internationale, notamment dans les domaines humanitaire et sécuritaire, tout en réaffirmant l'ouverture du Soudan au dialogue constructif avec ses partenaires internationaux.

