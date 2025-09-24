Lors de la première réunion du Conseil exécutif de l'Assemblée générale du Bureau du Travail de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) à Bakou, le Ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, M. Motasim Ahmed Saleh, a souligné l'importance d'aligner l'éducation sur les besoins du marché du travail.

Il a mis en garde contre l'écart croissant entre la formation théorique et les exigences professionnelles, attribué à un manque de partenariats entre institutions éducatives et secteur industriel, ce qui accentue le chômage.

Concernant le Soudan, il a estimé que le taux de chômage pourrait atteindre 20,5 % fin 2025, en raison de la guerre déclenchée par la milice FSR, de la faiblesse de l'économie, du déficit de compétences et de la croissance démographique rapide.

Le ministre a appelé à moderniser les programmes scolaires, renforcer l'enseignement technique et professionnel, et améliorer la coopération entre établissements éducatifs et secteur privé.