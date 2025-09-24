Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue érythréen à New York

Une rencontre bilatérale a eu lieu, mardi 23 septembre 2025 entre le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Mohieddin Salim, et Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères de l'État d'Érythrée, M. Osman Saleh Mohamed, à l'occasion de la session de haut niveau de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Lors de cette rencontre, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Mohieddin Salim, a exprimé ses remerciements à l'Érythrée pour ses positions fraternelles sincères et son soutien constant au Soudan durant la « bataille de la dignité », ainsi que pour la solidarité authentique manifestée envers les question du Soudan.

Le Ministre a informé son homologue érythréen des développements de la bataille de la dignité et des victoires remportées par les Forces armées soudanaises contre les milices rebelles, soulignant l'ampleur des violations et crimes commis par ces milices à Al-Fachir ainsi que dans plusieurs autres villes et zones rurales soudanaises.

Le Ministre a également présenté un résumé de l'évolution politique actuelle au Soudan, suite à la formation du gouvernement de l'Espoir, considérée comme une étape clé pour renforcer la stabilité et établir les institutions de l'État.

Les deux ministres ont convenu de l'importance de tenir une réunion de la Commission de coopération et de consultation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères, en veillant à son activation comme mécanisme optimal pour renforcer la coordination et élargir les domaines de coopération bilatérale, avec la proposition de fixer une date appropriée pour sa tenue dans les plus brefs délais.

La rencontre a également porté sur la coordination conjointe concernant le transfert de l'ambassade d'Érythrée au Soudan de son siège provisoire à Asmara vers Port-Soudan, en vue de reprendre ses activités diplomatiques à Khartoum dans les meilleurs délais.