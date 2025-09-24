Sénégal: La société Uniwax S.A annonce une forte hausse de 530% de son résultat net au premier semestre 2025

Les responsables de la société Uniwax S.A, qui produit et commercialise des pagnes wax et des produits textiles, ont le sourire aux lèvres puisqu'ils annoncent une forte hausse du résultat net de cette entreprise au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024.

Le rapport d'activité de la société au premier semestre 2025 indique en effet un résultat net après impôts de 8,216 milliards de FCFA contre un résultat net déficitaire de -1,910 milliard de FCFA au premier semestre 2024. « Cette croissance est liée aux actions initiées en fin 2024 et qui se poursuivent en 2025 : recrutement de nouveaux clients, optimisation des charges et des investissements, amélioration des facteurs de productions », a souligné la direction de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires connait pour sa part une hausse plus modeste de 12,5% à 15,711 milliards de FCFA contre 13,967 milliards de FCFA au 30 juin 2024.

La société a fortement réduit de 1,541 milliard le déficit du résultat d'exploitation qui se situe à -314,219 millions de FCFA contre -1,855 milliard de FCFA au premier semestre 2024.

Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui s'est établi à -330,043 millions de FCFA contre -1,880 milliard de FCFA au 30 juin 2024, soit une réduction du déficit de 1,550 milliard.

« Uniwax. S A observe à ce jour un bon début d'année 2025 », note la direction de l'entreprise à propos des perspectives. Elle ajoute « 2025 est l'année pour Uniwax au cours de laquelle nous souhaitons poursuivre le chemin de la croissance avec optimisme mais aussi modestie. Tout en continuant les efforts d'optimisation, nous restons concentrés sur les actions suivantes : la poursuite de la croissance sur les marchés d'exportation ; en production, nous explorons des stratégies pour être plus efficaces dans notre système de production ; l'amélioration de l'assortiment et le développement de nouveaux produits et des approvisionnements en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. »