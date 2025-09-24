L'escrimeuse ivoirienne Océane Tahé est une valeur sûre de la discipline, qui n'a pas mis de temps à démontrer son ambition et sa détermination à se positionner parmi les meilleures.

Après avoir choisi de représenter la Côte d'Ivoire en 2024, elle a crevé l'écran lors de sa première sélection avec les Éléphants escrimeurs, en remportant la médaille de bronze au Championnat d'Afrique seniors, à Lagos (Nigeria), en juin 2025.

Cette médaille lui donne la force de se projeter vers les Championnats d'Afrique 2026 et les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. « Pour la saison 2025-2026, mon objectif principal est d'intégrer le top 16 mondial. Et pour cela, la compétition qui me tient le plus à cœur est le Championnat d'Afrique, qui aura lieu à Abidjan, où j'espère remporter la médaille d'or. Je veux aussi me qualifier pour les JO 2028. Pour atteindre cet objectif, je m'entraîne dans de bonnes conditions, entourée d'un nouveau staff en qui j'ai confiance », a-t-elle confié récemment.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Océane Tahé affirme avoir les capacités pour offrir à son pays sa première médaille olympique dans cette discipline. Sa principale difficulté reste cependant le manque de moyens. C'est pourquoi elle lance un appel à l'État ivoirien pour l'accompagner dans cette aventure. « J'espère avoir un accompagnement financier et matériel pour atteindre les Jeux Olympiques. Car il y a des étapes à valider en participant à de nombreuses compétitions aux quatre coins du monde. Cela représente un poids considérable dans le budget d'une saison », a-t-elle lancé.

Océane Tahé est une athlète expérimentée. Elle a été championne du monde junior par équipes, vainqueure de tournois à Göteborg, Mannheim et Dijon, et médaillée à Lausanne et Bratislava. Elle a également pris la 51e place aux Championnats du monde à Tbilissi, en Géorgie, et occupe actuellement la 45e place mondiale.

En 2024, elle a terminé 3e à la Coupe d'Europe des clubs par équipes à Heidenheim, en Allemagne, et 1ᣴe aux Championnats de France par équipes à Colmar.

Aujourd'hui, Océane Tahé figure dans le top 100 mondial au niveau des seniors, après avoir appartenu au top 40 mondial dans la catégorie des juniors.