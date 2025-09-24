Cote d'Ivoire: Bootcamp Digital Continental 100% féminin 2025 - 50 femmes démontrent leur détermination et engagement à se bâtir dans le numérique

Pendant trois jours, 50 femmes sélectionnées parmi plus de 200 inscrites, issues de 24 pays africains, ont renforcé leurs compétences numériques et entrepreneuriales. Au terme de leur formation, elles ont démontré leur passion, détermination et leur engagement à se bâtir un avenir dans le numérique à travers des projets innovants dans la santé, le commerce, l'économie, etc.

« Vous êtes venues d'horizons divers, avec des histoires et des parcours différents, mais vous repartez unies par une même passion : le numérique. Vous avez démontré que le savoir, le courage et la solidarité peuvent transcender les frontières et les différences. Vous êtes désormais des ambassadrices de la Pnci et du digital africain. Nous vous encourageons à vous engager activement et à être une force de proposition. Nous avons de grands projets à venir, et nous voulons les bâtir avec vous, pour que l'Afrique numérique soit portée par des femmes audacieuses, créatives et solidaires », a déclaré le lundi 22 septembre 2025, à la clôture de l'événement à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Joël Nianzou, président de la Pnci, structure initiatrice du Bootcamp.

A l'endroit d'Edith Brou, marraine, il a indiqué que son choix n'est pas le fruit du hasard. Il est le reflet d'une reconnaissance nationale et continentale pour ce qu'elle incarne : le visage du digital africain. « Vous êtes une pionnière, une battante qui a su ouvrir des portes dans un domaine longtemps dominé par les hommes. Vous êtes aussi une voix forte, respectée et écoutée, qui prouve chaque jour que les femmes peuvent être à la fois créatrices de valeur, entrepreneures, leaders et modèles pour la jeunesse. Votre parcours, jalonné de persévérance, de créativité et de succès, est un message vivant d'espérance. Vous montrez que l'on peut partir de peu et devenir une référence, à condition de croire en soi, de travailler avec rigueur et de toujours rester fidèle à ses valeurs », a-t-il salué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Edith Brou, dans sa prise de parole, a affirmé avoir été impressionnée par les projets des femmes. A qui elle a conseillé de poursuivre leurs ambitions. « Ce que j'ai vu est d'une grande importance. Vous avez appris quelque chose. Vous sortez d'ici transformée. Que cette formation vous permette de devenir ce que vous voulez dans dix ans. Cela a été un véritable plaisir d'être la marraine. Vous avez énormément à donner. Il suffit de vous faire confiance », a-t-elle exhorté.

Awa Touré, responsable de l'incubateur Femmes Digitales Connectées pour l'Avenir de la Pnci, a, à son tour, exprimé sa gratitude aux partenaires qui les ont accompagnées dans cette initiative. Elle a rendu un hommage au président de la Pnci , Joël Nianzou qu'elle a qualifié d'homme de vision pour avoir initié cette formation qui a apporté une plus-value dans la vie et le parcours des apprenantes. « Après ces trois jours de formation, nous devons continuer. Il faut sentir un changement ou un début de changement. Que l'aventure continue », a-t-elle appelé.

Faut-il le rappeler, à travers ce Bootcamp, la Pnci affirme sa vision de faire du numérique un moteur de souveraineté, d'innovation et d'inclusion pour l'Afrique, avec la femme au coeur de cette révolution.