Cote d'Ivoire: Seip 2025 - Leticia N'cho-Traoré appelle à « passer de l'épargne à la construction du patrimoine »

Le rideau s'est levé le 24 septembre 2025, sur la 8e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine (Seip), au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Avec pour thème : « 7 ans pour comprendre. Place à l'investissement - Bâtissons ensemble votre patrimoine », cette édition marque un tournant décisif dans la réflexion autour de l'éducation financière en Côte d'Ivoire.

Dans son discours d'ouverture, la présidente du Seip et fondatrice du Groupe Addict, Leticia N'cho-Traoré, a rappelé le chemin parcouru : « Sept années à parler d'épargne dans toutes ses dimensions, à vulgariser l'éducation financière dans les classes, les familles, les rues et jusque dans les marchés ». Mais pour elle, l'heure est venue d'aller plus loin : « Comprendre ne suffit plus. Épargner ne suffit plus. Il est temps de construire », a-t-elle lancé, sous les applaudissements du public.

Leticia N'cho-Traoré a qualifié le Seip 2025 d'« édition-charnière, une édition qui engage et qui mobilise ». L'événement se distingue cette année par des innovations majeures, parmi lesquelles : le lancement d'une Charte ivoirienne pour une éducation financière inclusive et durable, signée par des institutions pionnières ; la création d'une plateforme publique de suivi des engagements pris ; la diversification des formats (masterclasses, mini-conférences, jeux grandeur nature, bandes dessinées éducatives), et un partenariat stratégique avec la pierre angulaire, destiné à aider les participants à tester leur profil d'investisseur et à explorer des opportunités d'emploi.

« Ce salon ne vous demandera pas seulement d'écouter. Il vous demandera d'agir, de vous engager, de transmettre et d'investir dans votre avenir financier », a insisté la présidente du Seip.

« L'investissement n'est pas réservé à une élite »

Dans un ton vibrant et inclusif, Leticia N'cho-Traoré a déconstruit l'idée selon laquelle l'investissement et la constitution d'un patrimoine seraient réservés à une minorité privilégiée : « Le patrimoine n'est pas réservé à ceux qui ont déjà tout. Il est temps d'ouvrir les portes, de lever les freins, d'oser construire autrement ».

Elle a conclu son intervention par une note inspirante : « Cette histoire de réussite financière n'est pas fictive. Elle peut être celle de chacun de vous. Bienvenue dans une nouvelle ère ».

Aux côtés de la présidente du Seip, plusieurs personnalités ont rehaussé la cérémonie d'ouverture de leur présence, parmi lesquelles : Me Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, co-parrain de l'événement ; des représentants des ministères de la Culture et de la Communication ; Jean-Marc Yacé, maire de Cocody ; Paul-Harry Aithnard, directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire, partenaire stratégique du Seip.

A l'ouverture du Salon, le ministre Adama Kamara a insisté sur « la nécessité d'une éducation financière pour les jeunes » et sur l'importance de l'épargne pour préparer la vieillesse et pallier l'absence de revenus de remplacement.