Cote d'Ivoire: Épargne et patrimoine - Me Adama Kamara invite les jeunes à préparer leur avenir

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a procédé à l'ouverture officielle du 8e Salon de l'Épargne, de l'Investissement et du Patrimoine (Seip), ce 24 septembre 2025 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Dans son allocution, il a mis l'accent sur la nécessité pour les Ivoiriens, notamment les jeunes, de s'approprier la culture de l'épargne et de la planification financière. Me Adama Kamara a souligné l'importance d'une éducation financière solide pour accompagner les travailleurs, qu'ils évoluent dans le secteur formel ou informel.

« L'épargne est indispensable pour anticiper la vieillesse et compenser l'absence de revenus de remplacement », a-t-il insisté. Le ministre a révélé que plus d'un million de travailleurs ivoiriens épargnent déjà, preuve de la pertinence d'une telle démarche. Toutefois, il a exhorté à aller plus loin : « Nous devons encourager davantage l'épargne et investir dans un patrimoine durable pour les générations futures ».

Prenant la parole à son tour, le directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire, Paul-Harry Aithnard, partenaire stratégique du Salon, a appelé les participants à transformer leurs intentions en actions concrètes. « Ce 8e SEIP doit être un moment de bascule. Un moment où chacun repart avec une conviction nouvelle, et surtout une action immédiate : automatiser une épargne régulière, ouvrir un produit d'investissement, ou préparer une transmission », a-t-il encouragé. Dans un message percutant, il a rappelé l'importance de la régularité : « Il y a 8 ans, si vous aviez commencé à épargner, votre patrimoine serait aujourd'hui plus solide. Dans 8 ans, il le sera davantage si vous commencez maintenant. Continuons à épargner. »

« L'investissement n'est pas réservé à une élite »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, la présidente du Seip et fondatrice du Groupe Addict, Leticia N'cho-Traoré, a tenu à briser les idées reçues : « L'investissement n'est pas réservé à une élite. Le patrimoine n'appartient pas qu'à ceux qui ont déjà tout. Il est temps d'ouvrir les portes, de lever les freins, d'oser construire autrement », a-t-elle affirmé. Elle a insisté sur la portée particulière de cette édition : « Épargner ne suffit plus. Il est temps de bâtir. Cette 8e édition est une édition-charnière, une édition qui engage et qui mobilise. Cette année, nous avons choisi de passer à l'action». Avec pour objectif de démocratiser l'épargne et de promouvoir la création d'un patrimoine accessible à tous, le SEIP 2025 se positionne comme un cadre d'échanges et de solutions concrètes pour renforcer la culture financière des Ivoiriens.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.