Cote d'Ivoire: Épargne et patrimoine - Me Adama Kamara invite les jeunes à préparer leur avenir

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a procédé à l'ouverture officielle du 8e Salon de l'Épargne, de l'Investissement et du Patrimoine (Seip), ce 24 septembre 2025 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Dans son allocution, il a mis l'accent sur la nécessité pour les Ivoiriens, notamment les jeunes, de s'approprier la culture de l'épargne et de la planification financière. Me Adama Kamara a souligné l'importance d'une éducation financière solide pour accompagner les travailleurs, qu'ils évoluent dans le secteur formel ou informel.

« L'épargne est indispensable pour anticiper la vieillesse et compenser l'absence de revenus de remplacement », a-t-il insisté. Le ministre a révélé que plus d'un million de travailleurs ivoiriens épargnent déjà, preuve de la pertinence d'une telle démarche. Toutefois, il a exhorté à aller plus loin : « Nous devons encourager davantage l'épargne et investir dans un patrimoine durable pour les générations futures ».

Prenant la parole à son tour, le directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire, Paul-Harry Aithnard, partenaire stratégique du Salon, a appelé les participants à transformer leurs intentions en actions concrètes. « Ce 8e SEIP doit être un moment de bascule. Un moment où chacun repart avec une conviction nouvelle, et surtout une action immédiate : automatiser une épargne régulière, ouvrir un produit d'investissement, ou préparer une transmission », a-t-il encouragé. Dans un message percutant, il a rappelé l'importance de la régularité : « Il y a 8 ans, si vous aviez commencé à épargner, votre patrimoine serait aujourd'hui plus solide. Dans 8 ans, il le sera davantage si vous commencez maintenant. Continuons à épargner. »

« L'investissement n'est pas réservé à une élite »

Pour sa part, la présidente du Seip et fondatrice du Groupe Addict, Leticia N'cho-Traoré, a tenu à briser les idées reçues : « L'investissement n'est pas réservé à une élite. Le patrimoine n'appartient pas qu'à ceux qui ont déjà tout. Il est temps d'ouvrir les portes, de lever les freins, d'oser construire autrement », a-t-elle affirmé. Elle a insisté sur la portée particulière de cette édition : « Épargner ne suffit plus. Il est temps de bâtir. Cette 8e édition est une édition-charnière, une édition qui engage et qui mobilise. Cette année, nous avons choisi de passer à l'action». Avec pour objectif de démocratiser l'épargne et de promouvoir la création d'un patrimoine accessible à tous, le SEIP 2025 se positionne comme un cadre d'échanges et de solutions concrètes pour renforcer la culture financière des Ivoiriens.