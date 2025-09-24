Cote d'Ivoire: Korhogo - Une nouvelle ONG pour honorer les anciens artisans et promouvoir la paix

Le tissu associatif ivoirien s'est enrichi d'un nouvel acteur citoyen à Korhogo, dans la région du Poro. Il s'agit de l'Ong « Anciens Artisans pour la Paix, l'Expertise et Divers ».

Portée sur les fonts baptismaux le 13 février 2025 le président de l'Ong, Kassoum Koné, nous explique les biens fondés de la mise en place d'une telle structure. C'était à l'occasion d'une rencontre septembre 2025.

M. Koné soutient que sa structure se veut un cadre de solidarité, d'entraide et de valorisation du monde artisanal, avec une attention particulière aux anciens. Ces derniers, selon lui, longtemps moteurs du développement de la société par leur savoir-faire, se retrouvent souvent aujourd'hui oubliés ou marginalisés. « Nos aînés ont tant fait pour l'artisanat. Il est de notre devoir de préserver leur héritage et de leur offrir un cadre de reconnaissance et d'accompagnement », a-t-il déclaré.

Cette Ong ambitionne de devenir un pilier de la cohésion sociale. Elle repose sur 11 membres fondateurs et un bureau exécutif de 14 responsables, parmi lesquels Youssouf Kane (1er vice-président), Diakaridia Koné (2e vice-président) et Mamadou Koné (secrétaire général).

Ses missions s'articulent autour de la formation des artisans et du renforcement de leurs compétences ; du soutien aux artisans démunis et leurs familles. L'Ong entend fédérer les acteurs du secteur autour d'objectifs communs. Elle vise aussi à accompagner les d'autres Ong et associations humanitaires dans leurs initiatives. Mieux la nouvelle Ong s'est donnée également pour mission de sensibiliser les artisans et la société à l'importance de la paix.

Pour Kassoum Koné, la paix est la condition essentielle du progrès : « Si les artisans, qui travaillent pour servir la communauté, n'acceptent pas la paix, comment pourraient-ils transmettre leur savoir-faire et contribuer au développement du pays ? »

Dans sa vision, « Anciens Artisans pour la Paix, l'Expertise et Divers », aspire à rayonner au-delà du cadre local, pour s'imposer progressivement à l'échelle nationale et internationale. Elle entend devenir une véritable maison commune, où se rencontrent et se soutiennent à la fois les anciens et les nouvelles générations d'artisans.