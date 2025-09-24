À la 80e AG de l'ONU, le président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, plaide pour un financement renforcé et des partenariats solides pour la réalisation des objectifs de développement de l'Afrique

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, participe à la 80e Assemblée générale des Nations unies pour faire avancer les priorités du continent en matière de développement et mobiliser des soutiens en vue de la reconstitution de son fonds de prêts concessionnels, le Fonds africain de développement.

En bonne place de son agenda chargé, figurent notamment le financement du développement, la mobilisation des ressources, le changement climatique, l'architecture financière africaine, les ressources concessionnelles, la fragilité socio-économique, l'intégration régionale ainsi que la paix et la sécurité.

En tant qu'orateur invité dans plusieurs évènements parallèles, il aura l'opportunité d'exposer sa vision stratégique articulée autour de Quatre points cardinaux : atteindre l'autosuffisance et libérer le potentiel de l'Afrique ; réformer l'architecture financière africaine ; transformer la croissance démographique en moteur économique en vue de la création d'emplois pour les femmes et les jeunes ; construire des infrastructures résilientes au climat et créer de la valeur ajoutée.

Depuis dimanche Sidi Ould Tah a tenu des rencontres avec des dirigeants et chefs de gouvernements du monde.

Le président de la Banque a eu un entretien avec Mme Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale de l'ONU, sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux institutions. Le président Ould Tah a salué la résilience et l'engagement de l'Afrique face aux défis actuels, et a insisté sur la nécessité pour les partenaires de développement de travailler ensemble pour bâtir un nouveau système financier africain, tirant parti des complémentarités de chacun.

Avec la directrice exécutive de l'UNFPA, Mme Diene Keita, M. Sidi Ould Tah, a affirmé que la santé maternelle est indissociable de sa vision fondée sur les Quatre points cardinaux, qui postule notamment la transformation de la démographie africaine en dividende démographique. Il s'agit « d'investir dès aujourd'hui dans les mères et les filles », a-t-il ajouté.

Avec le président du Botswana, Duma Gideon Boko, M. Ould Tah, les échanges ont porté sur les priorités stratégiques du pays et les opportunités de partenariat avec la Banque. Le président Boko a souligné la nécessité de « diversifier l'économie au-delà du diamant » et « d'investir dans les infrastructures, en particulier l'interconnexion ferroviaire, afin de positionner le Botswana sur les grands corridors commerciaux régionaux ». Pour sa part, le président Ould Tah a insisté sur l'importance de la valorisation des ressources naturelles comme levier de création d'emplois pour la jeunesse africaine.

Sidi Ould Tah, a eu un tête-à-tête avec Sheikh Shakhboot Nahyan Al Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes unis, ce dernier a réaffirmé que son gouvernement est « prêt à soutenir la mission de la Banque de toutes les manières possibles » et à renforcer la relation.

Mercredi, le Dr Ould Tah participera au lancement des nouveaux Accords nationaux sur l'énergie dans le cadre de la Mission 300, une initiative conjointe de la Banque mondiale et du Groupe de la Banque africaine de développement visant à fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030.

Une réunion trilatérale axée sur les enjeux continentaux est programmée avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Claver Gatete.

La dix-septième reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, aura lieu en décembre.

L'une des priorités de M. Ould Tah sera de mobiliser le soutien en faveur de cette prochaine reconstitution, dans un contexte mondial marqué par la diminution de l'aide au développement. Mardi, il a confirmé que plusieurs pays africains s'étaient engagés à soutenir ce fonds, qui constitue une source de financement essentielle pour 37 pays africains à faible revenu.