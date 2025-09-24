Afrique: Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »

communiqué de presse

Organisé le 18 septembre, en marge de HUAWEI CONNECT 2025, Huawei Africa Night 2025 s'est tenu sur le thème « All Intelligence for New Africa ». Plus de 500 partenaires, représentants gouvernementaux, experts et dirigeants de l'industrie se sont réunis pour partager les dernières avancées en matière d'innovation et de collaboration dans les TIC (technologies de l'information et de la communication), avec un objectif commun : faire progresser la transformation intelligente du continent.

Shen Li, Président de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale), a souligné que le continent se trouve à un tournant décisif, passant de l'informatisation à une ère pleinement numérique et intelligente. Dans tous les secteurs, des sauts technologiques sont à l'œuvre : de l'absence de couverture aux réseaux 4G, 5G et FTTH ; de l'administration papier aux plateformes intelligentes de services publics en guichet unique ; des transactions en espèces aux paiements mobiles ; et de l'absence d'électricité stable à une énergie solaire verte et efficace.

En tant que leader mondial des TIC, et fidèle à son engagement « En Afrique, pour l'Afrique », Huawei se positionne comme partenaire fiable et de long terme. Pour concrétiser la vision « All Intelligence for New Africa », l'entreprise déploie un cadre en trois piliers — Nouvelles Valeurs, Nouvelles Infrastructures et Nouvel Écosystème. Au titre de Nouvelles Valeurs, Huawei propose cinq solutions inclusives adaptées aux scénarios clés : connectivité inclusive, éducation inclusive, services publics inclusifs, sécurité inclusive et énergie inclusive.

Avec Nouvelles Infrastructures, Huawei combine cloud et IA, réseaux et terminaux pour offrir des solutions de bout en bout. À travers Nouvel Écosystème, Huawei cultive une communauté ouverte, collaborative et gagnant-gagnant réunissant clients, partenaires et talents, afin d'accélérer la bascule vers des opérations numériques et intelligentes en Afrique. L'entreprise continuera de travailler étroitement avec l'écosystème élargi sur la stratégie, la technologie, l'innovation et le développement des talents.

L'équipe Huawei Northern Africa a ensuite présenté des interventions structurées autour de ces trois piliers, détaillant la manière dont ce cadre accompagne la transformation numérique et intelligente du continent, et a animé des échanges avec les invités sur les tendances et meilleures pratiques actuelles à l'échelle africaine.

Au cours de l'événement, Huawei a dévoilé les « African Intelligence Pioneers (Pionniers africains de l'intelligence) », un programme de reconnaissance qui honore des organisations visionnaires dont les investissements dans les technologies intelligentes produisent déjà des résultats tangibles.

Les lauréats couvrent neuf secteurs — administrations publiques, télécommunications, éducation, santé, pétrole & gaz, mines, transport, énergie et finance — et rassemblent quatorze organisations. Par l'adoption de l'IA, du cloud et d'autres technologies avancées, ces acteurs se positionnent en innovateurs et éclaireurs, façonnant de nouveaux modèles économiques et des solutions adaptées au continent, et ouvrant la voie vers une Afrique numérique et intelligente, toujours plus interconnectée.

