Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohieddin Salim, s'est réuni, durant la 80e session de l'Assemblée Générale, avec ses homologues de la République de Latvia, de la Hongrie, le Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Directeur Général des Affaires Africaines du Ministère Français des Affaires Etrangères.

Lors de sa rencontre avec la Ministre lettone des Affaires Etrangères, les deux coté ont souligné la nécessité de traduire les accords entre les deux pays aux pas pratiques représentant dans le soutien de la Lettonie au Soudan pendant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité (2026-2027), le progrès réalisé par l'Armée sur le terrain sur les différents fronts ont également été soulignés, ainsi le gouvernement civil, sa formation et ses objectifs.

Lors de la rencontre avec le Ministre Hongrois des Affaires Etrangères, on a mis d'accord sur la fermeté des relations historiques entre le Soudan et la Hongrie.

le Ministre Hongrois des Affaires Etrangères a adressé une invitation officielle au Ministre Soudanais des Affaires Etrangères à se rendre en Hongrie.

La rencontre a abordé les mécanismes et les moyens de développement les relations entre les deux pays et de l'échange des intérêts.

Le Ministre a également donné un briefing sur la situation au Soudan et les graves violations commises par la milice des Forces de soutien rapide. Son Excellence a insisté sur la nécessité de prendre des mesures nécessaires contre cette milice criminelle pour la communauté internationale.

Lors de la réunion avec le Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), on a mis l'accent sur la nécessité d'accroître le soutien apporté par l'organisation, notamment au vu de la situation humanitaire complexe résultant de la guerre d'agression menée par la milice.

Des mieux efforts ont été entrepris en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial, pour combler la lacune et apporter le soutien nécessaire.

Lors de son entretien avec la directrice générale des Affaires Africaines au ministère français des Affaires étrangères, le Ministre a souligné que la France, en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité, devait prendre au côté des pays de l'Union européenne des mesures décisives pour endiguer les milices et les traduire en justice par tous les moyens possibles sur les crimes et les graves violations qu'elles commettent, que ce soit à Al Fasher, au Kordofan ou dans d'autres villes et régions du Soudan. Le ministre a également présenté un exposé sur les réalisations de l'Armée et les plans et objectifs du gouvernement civil.

Il a souligné que le gouvernement est disposé à établir une communication et une compréhension constructives avec les pays de l'Union européenne, ce qui contribuerait à unifier les efforts visant à endiguer et à condamner les violations criminelles de milice.