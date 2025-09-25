Soudan: Le Premier Ministre rencontre le président angolais

Le Premier ministre, chef de la délégation soudanaise, Dr. Kamil Idris a rencontré le président angolais João Lourenço en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.

Dr. Idris a transmis les salutations du président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, et a remercié l'Angola pour son rôle, en tant que président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans la promotion de la stabilité du continent.

Il a également présenté un exposé au président angolais sur les derniers développements politiques au Soudan et salué le rôle de l'Angola dans le soutien à la paix au Soudan.

Pour sa part, le président Lourenço a souligné la profondeur des relations bilatérales et a rappelé le soutien historique du Soudan à l'Angola durant la guerre de libération.