Soudan: Le pays et la Russie signent un protocole de coopération économique et commerciale

24 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

À l'issue de la huitième réunion de la Commission ministérielle mixte soudano-russe pour la coopération économique et commerciale tenue à Moscou, le Ministre soudanais des Mines, M. Nour Al-Daïm Mohamed Ahmed Taha, et le Ministre russe des Ressources naturelles et de l'Environnement, M. Alexandre Kozlov, ont signé un protocole de coopération économique et commerciale ainsi que deux mémorandums d'entente dans les domaines du transport, des infrastructures et du secteur bancaire.

Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, l'augmentation du commerce qui a récemment progressé de 92 % et la promotion d'un partenariat stratégique entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, du pétrole, des mines, des transports et des infrastructures.

Les deux parties ont convenu d'activer les mécanismes de coopération et de coordination, en ouvrant toutes les opportunités d'investissement à la Russie pour soutenir la phase de reconstruction du Soudan post-conflit.

