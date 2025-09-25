Afrique: Position de Trump sur le climat et l'immigration - Quel impact sur le continent?

analyse

On connaissait déjà sa position sur la question migratoire et celle du climat. Mais il a encore enfoncé le clou lors de son passage à la tribune des Nations unies.

Le 23 septembre dernier, dans un discours qui a duré trois fois plus longtemps que le temps qui lui était imparti, le président américain, Donald Trump, a frontalement critiqué l'organisation onusienne et dénoncé avec virulence, la politique migratoire et climatique européenne. Ainsi, il a accusé les Nations unies de «soutenir» l'immigration illégale dans son pays.

Il y a un pas de trop que le président multimilliardaire gagnerait à ne pas franchir

Sur le même sujet, il s'en est violemment pris aux pays européens. Dans un langage cru et direct qui lui colle à la peau, le président milliardaire a déclaré sans détour, que ces pays occidentaux iraient «droit en enfer » à cause de leurs politiques migratoires, leur martelant de «mettre fin à l'expérience foirée des frontières ouvertes». Sur la question climatique, le 45e et 47e président des Etats- Unis d'Amérique est également resté droit dans ses bottes.

Climato-sceptique qu'il est, Donald Trump a lancé à la face du monde entier que le changement climatique était «la plus grande arnaque jamais menée contre le monde» et que le concept d'empreinte carbone était «une supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes». Que le président américain vitupère autant sur des questions aussi cruciales pour l'avenir du monde, cela n'étonne guère.

D'autant plus qu'il s'y est toujours opposé. A preuve, le dirigeant républicain a boycotté bien des accords sur le climat, comme l'accord de Paris contre lequel il a décidé, par décret présidentiel, du retrait de son pays. Il a également instauré, depuis son arrivée à la Maison Blanche, une politique répressive impitoyable contre les migrants, dont plusieurs ont été expulsés par son Administration.

Et il s'en est toujours vanté. Comme si cela ne suffisait pas, il a même suggéré à d'autres pays d'avoir recours à l'armée pour contrôler les flux migratoires. En proclamant ainsi sa position sur des sujets à enjeux majeurs tels que le changement climatique et l'immigration, avec autant d'arrogance, au plus grand rendez-vous mondial de la diplomatie, il est dans son bon droit de défendre les intérêts de son pays.

Mais de là à appeler les autres pays à le suivre dans sa démarche, il y a un pas de trop que le président multimilliardaire gagnerait à ne pas franchir. Nul besoin de rappeler le poids que représente la voix de l'Amérique dans le concert des nations, surtout au sein d'une organisation comme l'ONU. C'est dire si les décisions qu'elle prend doivent être pleines de bon sens. Cela dit, quel impact aura le discours de Trump, notamment sur l'Afrique qui, comme tous les autres continents, reste tout aussi concernée par les questions sur le climat et l'immigration? Ce sera, sans aucun doute, un désastre pour les pays africains qui vont en subir les énormes conséquences.

L'Afrique se trouve victime d'un fléau dont elle n'est pas responsable

En effet, qu'il s'agisse de la question migratoire ou encore de celle du changement climatique, l'Afrique reste encore très vulnérable. Sur le premier point, le berceau de l'humanité a encore du mal à contenir ses filles et fils qui sont prêts à braver tous les obstacles du monde pour migrer vers d'autres destinations, à la recherche d'un bien-être qu'ils n'ont pas obtenu dans leurs pays respectifs. La faute à la mauvaise gouvernance de leurs dirigeants qui n'ont pas pu, malgré les longs règnes de certains, leur offrir de meilleures conditions de vie auxquelles ils aspirent. La faute également aux crises multiformes, notamment sécuritaires, qui annihilent tout effort de développement.

En tout état de cause, on ne peut objectivement en vouloir à des dirigeants comme Donald Trump qui cherchent, avant tout, à protéger leurs frontières et les intérêts de leurs populations. Cela est d'autant plus logique que les solutions aux problèmes de migrations incombent d'abord aux dirigeants des pays de départ. Mais pour la question du changement climatique, il en va tout autrement.

En effet, l'Afrique se trouve victime d'un fléau dont elle n'est pas responsable. Aujourd'hui, les pays africains sont durement éprouvés par les effets néfastes et ravageurs de ce dérèglement climatique provoqué par les plus grands pollueurs du monde dont font partie les Etats-Unis d'Amérique de Donald Trump. Que ce président tente, au mépris de tous ceux qui souffrent de ce problème, de le minimiser ou de le banaliser, c'est l'hôpital qui se fout de la charité.

En tout état de cause, il faut espérer que le discours climato-sceptique et profondément anti-immigration du président américain, n'ait pas d'échos favorables auprès des autres dirigeants du monde. En tout cas, pour l'heure, peu l'ont suivi dans sa position sur le climat. Et même si les accords conclus sur le climat ont jusque-là du mal à être respectés jusqu'au bout, il faut déjà s'en féliciter.